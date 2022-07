Bari, colpo a sorpresa in attacco: preso lo svincolato Ceter

Sfumati Moncini e La Mantia, finiti entrambi alla Spal, il Bari è riuscito a mettere a segno il suo primo colpo in attacco. Si tratta di Damir Ceter, attaccante di nazionalità colombiana nato nel 1997.

Ceter, che ha già sostenuto le visite mediche a Roma e ieri sera ha raggiunto il ritiro di Roccaraso, era svincolato dopo la fine del contratto col Cagliari, squadra che lo portò in Italia nel 2018. Il colombiano dovrebbe firmare un contratto di un anno con opzione di prolungamento di altri due anni.

Attaccante possente, alto 187 centimetri, dotato di grande velocità, Ceter con i sardi non ha avuto grandi possibilità di mettersi in mostra raccogliendo meno di una decina di presenze. La sua migliore stagione a livello realizzativo l'ha vissuta in Sardegna, con la maglia dell'Olbia con cui in Serie C ha realizzato 11 reti in 33 presenze nel 2018-2019. Poi due parentesi in prestito in B, con il Chievo (24 presenze e 2 reti) e il Pescara (28 presenze e 5 gol). Tornato al Cagliari, nella scorsa sfortunata stagione dei rossoblu coincisa con la retrocessione, è stato quasi completamente fermo, collezionando appena 2 presenze (una in campionato e una in Coppa Italia dove ha anche segnato).

Dai numeri della carriera di Ceter appare abbastanza evidente che non si tratta dell'attaccante prolifico di cui il Bari è alla ricerca per essere competitivo nel campionato di Serie B. Il suo identikit corrisponde piuttosto al profilo di attaccante da rilanciare di cui aveva parlato il ds Polito, una pedina che possa far comodo nelle rotazioni di Mignani. Il suo arrivo, dunque, non esclude l’acquisto di un altro attaccante e in queste ore i nomi caldi sono quelli di Christian Gytkjær, attaccante danese del Monza, e di Nwankwo Simy della Salernitana..

Intanto sembrano esserci importanti novità anche per quanto riguarda il centrocampo dove si avvicina il ritorno di Michael Folorunsho: il calciatore di proprietà del Napoli, già passato da Bari nella stagione 2019-2020, avrebbe accettato di tornare nel capoluogo pugliese. Con lui la mediana si arricchisce di un elemento possente fisicamente e dotato di tiro dalla distanza, in grado di agire da mezz'ala e all'occorrenza anche da trequartista.