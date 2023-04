Bari-Como 2-2, le pagelle: Di Cesare infinito, Morachioli ispira la rimonta

Come già accaduto diverse volte nel corso di questa stagione si è visto un Bari a due facce anche nella partita contro il Como. I biancorossi hanno disputato un primo tempo assai deludente, non riuscendo mai essere pericolosi e cedendo sugli affondi dei lariani. La ripresa, col cambio modulo dal 4-3-1-2 al 4-4-2 e l'ingresso di Morachioli è stata completamente diversa e le reti di Cheddira e Di Cesare hanno dato ai Galletti un meritato pari.

I migliori Today

Morachioli 7,5: Appena 180 secondi dal suo ingresso campo a inizio ripresa per disegnare la palla gol per Cheddira che riapre il match. Suo anche l'assist che pesca Di Cesare in area al 93' e vale il 2-2. Impatto travolgente per l'ex Renate, che continua ad essere un'arma per il Bari.

Di Cesare 6,5: Nel primo tempo ha delle responsabilità sul gol di Ioannou ma non perde la bussola. Resta concentrato, suona la carica e al 93' realizza la preziosissima rete del 2-2 con una delle sue incursioni in area. Leader indiscusso e portatore sano d'entusiasmo.

Botta 6,5: Rispolverato a sorpresa dopo essere un po' sparito dai radar l'argentino è protagonista della rinascita biancorossa del secondo tempo. Se in rifinitura ha i mezzi per essere certamente più preciso, questa volta va lodato per un intervento difensivo che evita un gol quasi certo.

Cheddira 6: Primo tempo ectoplasmico, nella ripresa però segna di testa la fondamentale rete che riapre la partita. C'è da augurarsi che l'aver ritrovato il gol su azione gli ridia brillantezza dopo un periodo a dir poco opaco.

I peggiori Today

Caprile 5,5: In occasione del primo gol viene messo fuori causa da una deviazione e può far poco, ma sul raddoppio di Cutrone sembra andar giù con troppa lentezza. Meno impeccabile del solito.

Pucino 5: Pomeriggio di grande difficoltà. Soffre maledettamente Ioannou e anche in fase di accompagnamento all'azione offensiva il contributo è più scarso del solito.

Benali 5: L'infortunio di Maiello gli apre le porte della titolarità nel ruolo di play, lui però resta schiacciato nel folto centrocampo comasco, risultando compassato nell'avvio dell'azione. Sacrificato dopo l'intervallo per passare al 4-4-2

Benedetti 5,5: Da qualche partita è un po' meno preciso tecnicamente del solito. Il contributo in termini di dinamismo non manca ma in certi frangenti servirebbe più lucidità.

Folorunsho 5: Partita storta dopo due belle prestazioni dal suo rientro. Sembra in debito fisicamente, non a caso commette un errore non da lui da cui nasce il momentaneo raddoppio di Cutrone. Non incide neanche quando Mignani lo avanza in posizione da attaccante.

Antenucci 5: Non riesce a trovare gli spazi giusti per colpire o essere prezioso per i compagni con passaggi determinanti. Anche lui come Benali va fuori dopo 45'.

Bari-Como 2-2: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile 5,5; Pucino, Di Cesare 6,5, Vicari 6, Mazzotta 5,5; Maita 6, Benali 5 (46' Botta 6,5), Benedetti 5,5 (85' Esposito 6); Folorunsho 5; Cheddira 6, Antenucci 5 (46' Morachioli 7,5). A disp.: Frattali, Matino, Zuzek, Ceter, Ricci, Bellomo, Molina, Dorval, Mallamo. All. Mignani 6,5

COMO (3-5-2): Gomis 6; Odenthal 6, Canestrelli 6, Binks 5,5; Parigini 6,5 (59' Vignali 6), Arrigoni 6 (67' Faragò 6), Bellemo 6, Iovine 6,5, Ioannou 6,5; Gabrielloni 6 (59' Mancuso 5,5), Cutrone 6,5 (67' Da Cunha sv, 90'+1 Blanco sv). A disp.: Ghidotti, Vigorito, Cerri, Chajia, Tremolada, Scaglia. All. Longo 6,5.

Arbirro: Chiffi di Padova

Assistenti: Bottegoni - Trasciatti

IV: Bordin

VAR: Dionisi

AVAR: Prontera