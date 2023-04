Bari-Como 2-2: Di Cesare al 93' evita la sconfitta ai biancorossi

Ancora una volta un risultato che si decide nei minuti finali per il Bari, riuscito a pareggiare 2-2 al 93' contro il Como riequilibrando un punteggio che vedeva la squadra sotto di due reti al 45'.

Nella sfida del 33º turno di Serie B, la squadra di Mignani ha disputato un primo tempo non all'altezza, finendo sotto di due gol per le marcature di Ioannou al 18' e di Cutrone al 25'. Passato al 4-4-2 nella ripresa con l'ingresso di Botta e Morachioli, il Bari ha subito accorciato le distanze con Cheddira, salvo poi faticare a trovare sbocchi. Quando tutto sembrava perduto è arrivata la rete del capitano Di Cesare al 93', convalidata dopo l'ok della sala VAR.

Il terzo risultato utile di fila dopo le vittorie con Benevento e Südtirol mantiene il Bari al terzo posto in solitaria con 57 punti. Torna a 6 il distacco dal Genoa, vittorioso in casa con il Perugia, mentre aumenta il distacco sui bolzanini, sconfitti ad Ascoli e ora a -5. Nel prossimo turno in programma il 23 aprile alle 16:15, il Bari farà visita al Pisa, ottavo con 46 punti e reduce dal pari senza reti in casa contro il Cagliari.

Bari-Como: la cronaca

L'undici del Bari rispetta le previsioni della vigilia: Mignani conferma il centrocampo a tre, con Benali vertice basso al posto di Maiello, e Folorunsho alle spalle di Cheddira e Antenucci. Il Como risponde con il 3-5-2. Dopo una lunga fase di studio durata un ampio quarto d'ora di gara, gli ospiti si portano in vantaggio con Ioannou al 18': l'ex Parigini crossa da destra, Gabrielloni non trova l'impatto col pallone, la sfera giunge nei pressi del secondo palo dov'è appostato il cipriota che anticipa Pucino e da pochi passi batte Caprile. Confermata la rete ospite anche dopo il check arbitrale. Pessimo momento per il Bari che al 26' va sotto di due reti: Folorunsho perde un pallone sanguinoso in uscita, ne approfitta Cutrone che s'invola per vie centrali e dal limite dell'area batte Caprile con un destro all'angolino. Brutto errore del centrocampista, non irresistibile neanche l'intervento del portiere biancorosso. Il Bari prova a scuotersi con un colpo di testa di Folorunsho al 32', ma il suo tentativo, su cross di Pucino dalla destra, viene facilmente parato da Gomis. Insiste il Como, Ioannou al 34' prova il sinistro in corsa, Caprile si rifugia in corner. Vicini al tris i lariani al 38': angolo battuto da Arrigoni, Gabrielloni col petto manda fuori di un soffio. I primi 45' si chiudono 0-2 per gli ospiti, con il Bari meritatamente in svantaggio.

Dopo l'intervallo Mignani prova a ridisegnare il Bari con l'ingresso di Botta e Morachioli per Antenucci e Benali. La sostituzione produce subito effetti perché da un cross dell'ex Renate nasce il colpo di testa con cui Cheddira accorcia le distanze al 3' della ripresa. Rinfrancati dalla rete dell'1-2 i biancorossi sembrano controllare il gioco e crederci con più convinzione. Al 59' Longo opera una doppia sostituzione: dentro Mancuso e Vignali per Gabrielloni e Parigini e poco più tardi inserisce anche Da Cunha e al 67' Faragò per Cutrone e Arrigoni. Nel Bari, invece, Ricci prende il posto di Mazzotta e poco più tardi Ceter fa il suo ingresso al posto di Cheddira. I biancorossi ci provano all'83' con un tiro dall'interno dell'area di Benedetti servito da Morachioli. I Galletti trovano un insperato pareggio al 93': cross di Morachioli, dalle retrovie sbuca Di Cesare che con una zampata fa 2-2. Il gol in un primo momento annullato per posizione irregolare viene poi convalidato facendo esplodere il San Nicola. Nel recupero, diventato di 10' in luogo dei 6' iniziali, Di Cesare va a un passo dal 3-2 calciando alto sugli sviluppi di un corner. Finisce in pareggio 2-2.

Bari-Como 2-2: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Benali (46' Botta), Benedetti (85' Esposito); Folorunsho; Cheddira, Antenucci (46' Morachioli). A disp.: Frattali, Matino, Zuzek, Ceter, Ricci, Bellomo, Molina, Dorval, Mallamo. All. Mignani

COMO (3-5-2): Gomis; Odenthal, Canestrelli, Binks; Parigini (59' Vignali), Arrigoni (67' Faragò), Bellemo, Iovine, Ioannou; Gabrielloni (59' Mancuso), Cutrone (67' Da Cunha). A disp.: Ghidotti, Vigorito, Cerri, Chajia, Tremolada, Blanco, Scaglia. All. Longo

Arbirro: Chiffi di Padova

Assistenti: Bottegoni - Trasciatti

IV: Bordin

VAR: Dionisi

AVAR: Prontera

Marcatori: 18' Ioannou (C), 25' Cutrone (C), 48' Cheddira (B), 90'+3 Di Cesare (B)

Note - ammoniti Mazzotta (B), Arrigoni (C), Vignali (C), Bellemo (C), Botta (B) Recupero: 2', 6'

Spettatori: 17.599 (7.651 abbonati; 69 ospiti)