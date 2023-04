Bari-Como: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Mancano soltanto cinque gare alla fine della stagione regolare di Serie B. Il Bari, terzo in solitaria con 56 punti alle spalle della capolista Frosinone e del Genoa, distante appena 4 lunghezze, continua a covare il sogno promozione diretta nella sfida interna contro il Como in programma alle 14 al San Nicola.

Un altro snodo fondamentale per i biancorossi, che in casa sono imbattuti da 5 partite (3 vittorie e 2 pareggi). La formazione lombarda, allenata da Moreno Longo, si trova all'undicesimo posto con 40 punti e dopo una prima parte di stagione difficile, aspira a rientrare tra le squadre che parteciperanno ai play-off. Nello scorso turno al Sinigaglia ha fermato sul pari il Genoa, recuperando da un passivo di due gol.

La direzione dell'incontro è stata affidata al signor Daniele Chiffi, arbitro internazionale che ha già arbitrato il Bari in 12 occasioni (bilancio negativo con 3 vittorie, 2 pareggi e 7 ko). Insieme al fischietto della sezione di Padova ci saranno gli assistenti Bottegoni e Trasciatti, il quarto ufficiale Bordin, mentre al monitor sono stati designati Dionisi (VAR) e Prontera (AVAR).

Bari-Como: i precedenti

Tra Bari e Como esistono 42 precedenti totali in gare ufficiali. Nel testa a testa tra le due squadre sono in vantaggio i biancorossi con 15 vittorie, mentre i successi lariani sono 14 e i pareggi 13. Nelle 21 sfide giocate in casa dei Galletti 12 successi per il Bari, 6 pareggi e 3 vittorie del Como.

La sfida d'andata di questo campionato disputata lo scorso 27 novembre a Como finì 1-1 i gol entrambi su rigore di Cerri e Botta.

L'ultimo Bari-Como giocato al San Nicola risale al 16 aprile 2016 (Serie B 2015-2016) e fu una netta vittoria 3-0 per i biancorossi (gol di Puscas, Dezi e Rosina). Il Como non vince a Bari in campionato dal 1983 (1-2 in Serie B, gol di Armenise, Mancini e Butti).

Come arriva il Bari

Per la sfida ai lariani mister Michele Mignani non avrà a disposizione Maiello (lesione parziale legamento collaterale mediale ginocchio sinistro) e Scheidler (affaticamento muscolare). Nonostante l'assenza del regista, il modulo rimarrà il 4-3-1-2, almeno inizialmente (da non escludere il passaggio al 4-4-2 a gara in corso) con Benali che dovrebbe essere il prescelto per giocare da play con Maita e Benedetti ai fianchi. Folorunsho agirà alle spalle del duo Cheddira-Antenucci, con Ceter ed Esposito che dalla panchina reclamano spazio. Invariato l'assetto difensivo con Pucino, Di Cesare, Vicari e Mazzotta davanti a Caprile.

Come arriva il Como

Per la trasferta pugliese Moreno Longo ritrova Blanco ma deve rinunciare ancora a Baselli e Fabregas. Il modulo sarà il 3-5-2 con Gomis tra i pali, difesa con Odenthal, Canestrelli e Binks. A centrocampo Bellemo agirà da play affiancato da Da Cunha e Iovine, mentre sugli esterni ci saranno l'ex Parigini e Ioannou. L'attacco dovrebbe essere affidato a Cerri e Cutrone.

Bari-Como: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Benali, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Antenucci. All. Mignani

COMO (3-5-2): Gomis ; Odenthal, Canestrelli, Binks; Parigini, Da Cunha, Bellemo, Iovine, Ioannou; Cerri, Cutrone. All. Longo

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti: Bottegoni - Trasciatti

IV: Bordin

VAR: Dionisi

AVAR: Prontera

Bari-Como: dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Bari e Como, valevole per la 33ª giornata di Serie B, in programma alle 14 al San Nicola, verrà trasmessa in streaming su Dazn e in tv su Sky Sport (Canale 255). Il match sarà visibile in streaming anche da Helbiz Live e in pay-per-view da OneFootball.