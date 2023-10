Bari, Pasquale Marino si presenta: "Voglio una squadra sbarazzina e con la mente libera"

Giornata movimentata in casa Bari dove è stato presentato il nuovo allenatore Pasquale Marino. Il tecnico originario di Marsala è stato scelto dal ds Ciro Polito per prendere il posto di Michele Mignani, dopo l'avvio di campionato al di sotto delle aspettative.

Ad accompagnare Marino in conferenza stampa è stato proprio Polito, che ha preso la parola per primo, motivando l'esonero di Mignani e spiegando come mai la scelta sia ricaduta su questo profilo: "Esonerare Mignani è stata una scelta dolorosa, la più difficile da quando faccio il direttore. Sapete che rapporto si instaurato col mister. Ho creduto in lui, all'inizio quando lo conoscevano in pochi e insieme abbiamo fatto un percorso incredibile. Ho voluto continuare con lui nonostante la grande batosta dell'11 giugno".

"La gente si chiede come mai questo esonero e dopo due mesi, senza un quadro disastroso - ha proseguito -. Quando ho parlato col mister a inizio stagione gli avevo detto che questo era un anno diverso dagli altri due, che andava affrontato con un piglio diverso, perché siamo il Bari. Gli ho chiesto se fosse pronto, mi ha detto di sì, ma dopo due mesi qualcosa non è andato. La scelta di anticipare un esonero pur non venendo da sconfitte, è perché non vedevo in lui un futuro come volevo io. Ci abbiamo provato, sono sincero, se non ci fosse stata la sosta ci sarebbe stata un'altra possibilità. La sosta mi ha portato ad anticipare perché in 15 giorni di lavoro il nuovo allenatore poteva trasmettere dei concetti".

"Ringrazio il mister - ha aggiunto Polito riferendosi a Mignani - ci tengo a lui come persona, ma nel mio mestiere bisogna fare delle scelte. È giusto che io sia qui a prendermi le responsabilità che non sono tutte del mister. La scelta di mister Marino è una scelta che mi riempie di soddisfazione. Ho voluto portare insieme alla società un allenatore che mi ha allenato per due anni e che conosco. Ho sentito di tutto di più su questa scelta, anche se a parlare è sempre il campo, questo allenatore ha una storia. Questa squadra ha bisogno di concetti diversi, ho voluto portare un allenatore che insegna calcio. Non allena da un anno, ma è stato un anno sabbatico, un allenatore può fermarsi se non trova soluzioni soddisfacenti. Questo è il mio futuro, questo è il mio mestiere, se non avessi avuto fiducia in Marino non lo avrei mai scelto. Ci sono state tante dicerie. Non sto qui a raccontare la carriera di Marino, è vero che viene da un esonero, ma in una stagione disgraziata. So bene che se avessi fatto il ruffiano prendendo un allenatore "di grido" avrei ricevuto applausi, invece, ho portato un allenatore con la mia testa, in base a mie considerazioni personali. La scelta è ricaduta su Marino perché può rimetterci in carreggiata".

Il ds, inoltre, ci ha tenuto anche a puntualizzare le modalità in cui è stato comunicato l'esonero a Mignani: "Mi potete contestare su tutto, però non sui principi umani e personali. Ho telefonato al mister chiedendogli se fosse a Bari, era a Siena, a pranzo con la famiglia. Le ore passavano e la notizia diventava più grande. Gli ho chiesto una videochiamata per poterlo guardare in faccia e spiegargli ciò che pensavo. È stato doloroso ma penso sia stata la cosa giusta, non me ne voglia Mignani. Diamo il benvenuto a Marino. Ho fatto una scelta di continuità come staff, ho chiesto a Marino di mantenere lo staff e lui mi ha dato la sua disponibilità".

Marino: "Sono un amante del calcio propositivo"

"Quando si subentra al posto di un collega che stava facendo un bel percorso le responsabilità aumentano - ha detto Pasquale Marino -. Tutto quello che sta succedendo qui a Bari secondo me è fisiologico. Quando si arriva a una manciata di secondi dalla promozione che poi sfuma rimangono scorie fisiologiche nella testa dei giocatori e dell'ambiente. C'è un po' di depressione, mi è capitato spesso di allenare squadre retrocesse dalla Serie A, è difficile far riprendere la strada giusta. Qui i giocatori non hanno ancora espresso il massimo delle potenzialità. Dovrò cercare di dare nel minor tempo possibile dei concetti per fare il calcio che ho sempre fatto nelle squadre che ho allenato. Sfruttare bene l'organico che abbiamo a disposizione, una rosa importante. Mi piace fare un calcio propositivo e spero di riuscire a farlo. Quando uno entra in campo deve sapere ciò che deve fare e giocare a calcio in una certa maniera. Spero di sfruttare la loro voglia e le loro potenzialità. Se si è organizzati si eleva la prestazione del singolo".

Al mister è stato chiesto se in rosa ci siano i giocatori adatti al suo stile di gioco: "Penso di sì, altrimenti non avrei accettato. L'anno scorso sono rimasto fermo perché tutto ciò che mi è stato proposto non mi convinceva. Per accettare servono le condizioni. In passato la voglia di tornare in campo mi ha tradito. Qui ho accettato perché ci sono caratteristiche che si sposano con le mie idee. Ci sono tante soluzioni. Moduli? "Dobbiamo trovare la soluzione giusta, io in genere faccio il 4-3-3, o il 3-4-3, ma ad esempio quando allenavo il Frosinone Ciofani e Dionisi giocavano bene insieme, e non stravolsi nulla. Cerco sempre di far rendere al meglio i giocatori che ho in rosa. Mi piace calcio aggressivo e propositivo. Percepisco delusione da parte di alcuni, magari si aspettavano un allenatore che aveva vinto campionati, ma qualunque fosse il tecnico che veniva qui, deve volere il bene del Bari. Bisogna anche guardare anche le cose positive. Ho i capelli bianchi e me ne sono rimasti pochi, ho voglia di lavorare bene sul campo e il risultato per me arriva attraverso il gioco. Credo di poter lavorare bene con questo gruppo, sanno che non stanno rendendo al massimo. Ho accettato perché sapevo dove vengo a lavorare, dobbiamo riportare gente allo stadio. Anche i ragazzi stanno soffrendo questa situazione, la maglia del Bari pesa, servono il carattere e la personalità giusta per superare certi momenti".

Sul condizionamento psicologico vissuto da alcuni calciatori: "L'ho detto all'inizio. Questa delusione ha inciso, l'ambiente all'interno e all'esterno con una promozione mancata a pochi secondi ne ha risentito. Faccio calcio da oltre 25 anni, ognuno deve pensare a ciò che deve fare, non al passato. Bisogna sempre cercare di migliorarsi, i ragazzi che ho allenato si sono trovati quasi tutti bene con me, prima di tutto perché mi ritengo una persona seria. C'è stata una crescita culturale degli ex calciatori, molti sono diventati opinionisti e parlano con cognizione di causa. Il Bari dev'essere una squadra sbarazzina, giocare con la mente libera. La gente deve venirci a vedere volentieri, senza stare in ansia fino all'ultimo. Se poi gli altri sono più bravi e ci costringono in difesa è un altro discorsi. Ho visto tutte le partite dall'inizio della stagione".

In rosa Marino ritrova diversi calciatori già allenati (tra cui Vicari, Acampora, Morachioli, Bellomo): "Con loro siamo stati bene insieme, si sono trovati bene, questo è fondamentale. Ci sono anche ragazzi che ho avuto in passato che hanno intrapreso la carriera da allenatore, chi ha lavorato con me cerca di fare un gioco propositivo. De Zerbi è il più geniale e istintivo, c'è Fabio Caserta che arriverà al top, Paolo Bianco, che incontreremo, Sottil che allena l'Udinese in Serie A. Con loro ci confrontiamo, con De Zerbi c'è un rapporto diverso perché è il giocatore che ho allenato di più, circa 110 partite. Si cresce anche confrontandosi. Quando parliamo al telefono si scarica la batteria. Abbiamo voglia di migliorarci".

Su che ruolo ha avuto Polito (anche lui allenato per due anni da Marino al Catania) nella scelta: "Ci conosciamo da tanti anni, siamo rimasti sempre in buoni rapporti. C'è fiducia reciproca, tante volte mi chiedeva di calciatori che ha preso dal punto di vista umano. Questo mi fa piacere, la parte umana viene prima nella scelta per lui. Ci conosciamo da tempo, c'è un buon rapporto, mi fa piacere che mi abbia chiamato".

Relativamente all'anno di inattività trascorso: "Quando iniziano i campionati cominci ad avere adrenalina in corpo, quando uno ha passione è giusto che lavori. Non ho bisogno di andare in giro a rubacchiare contratti, il fatto che Polito si sia ricordato di me mi ha fatto piacere. Spero di dargli un contributo per far bene quest'anno".

Infine il mister ha risposto su come si relaziona con i calciatori più giovani: "I ragazzi di oggi sono più informati oggi, dopo due sedute d'allenamento ti fanno i raggi, io mi trovo bene con i giovani, in carriera ne ho anche lanciato qualcuno. Se avessi preso percentuali sulla valorizzazione dei calciatori mi sarei arricchito. Riesco a creare empatia con i ragazzi perché cerco di aiutarli a migliorare. Bisogna avere con i giocatori un rapporto chiaro e diretto. Nella mia carriera ho allenato campioni del mondo come Gilardino e Zaccardo, fenomeni come Di Natale, Alexis Sánchez, Palacio, Kwadwo Asamoah, Inler, D'Agostino. Allo Spezia c'erano due tre calciatori che non giocavano, Augello, Okereke, Gyasi. Per me la disciplina viene prima di tutto, gli orari, fare una vita sana, arrivare al campo con la voglia di divertirsi. Cerco di dare messaggi positivi".