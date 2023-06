Bari, l'esordio stagionale in Coppa Italia il 13 agosto

La Lega Serie A ha comunicato le date della nuova stagione, incluse quelle della Coppa Italia a cui parteciperà anche il Bari. I biancorossi, in partenza per il ritiro di Roccaraso il prossimo 14 luglio, entreranno in gioco dai trentaduesimi di finale della coppa nazionale il 13 agosto al San Nicola contro il Parma.

Coppa Italia 2023-2024: le date

Turno preliminare: 6 agosto 2023.

Trentaduesimi: 13 agosto 2023

Sedicesimi: 1 novembre 2023

Ottavi di finale: 6 dicembre 2023; 20 dicembre 2023; 10 gennaio 2024; 17 gennaio 2024.

Quarti di finale: 31 gennaio 2024.

Semifinali di andata 3 aprile 2024.

Semifinali di ritorno: 24 aprile 2024.

Finale: 15 maggio 2024