Bari-Cosenza 2-1: Esposito e Cheddira spingono i biancorossi al terzo posto

Il Bari torna a vincere in casa e dà continuità al successo dello scorso turno sul campo della Spal: battuto 2-1 il Cosenza nel match della 24ª giornata di Serie B.

Vittoria abbastanza sofferta per la squadra biancorossa che ha sbloccato il risultato al 3' con un gol di Sebastiano Esposito (al secondo centro di fila in due apparizioni con i Galletti), ma è stata raggiunta al 24' da un colpo di testa di Rispoli. Il gol della vittoria, arrivato a metà ripresa, porta la firma di Walid Cheddira che nel finale di primo tempo aveva fallito un calcio di rigore respinto da Micai.

Il quattordicesimo centro del marocchino vale tre punti pesanti: grazie a questo risultato la squadra di Mignani sale al terzo posto agganciando il Südtirol e la Reggina, e si porta a -4 dalla seconda posizione del Genoa. Nel prossimo turno in programma sabato 18 febbraio alle 16:15 il Bari ospiterà il Cagliari, sesto a quattro lunghezze dai biancorossi in un altro crocevia importante di questa stagione.

Bari-Cosenza: la cronaca

Senza l'indisponibile Folorunsho, Mignani si affida a Botta alle spalle di Cheddira ed Esposito. L'intuizione di rinnovare la fiducia dal 1' all'attaccante cresciuto nell'Inter viene ripagata dopo soli 3 minuti: Botta servito per vie centrali da Maita resiste a una carica e riesce a scaricare su Esposito, appostato al limite dell'area. Il nuovo arrivato controlla, si sposta il pallone e con grande freddezza fulmina Micai con un destro sul primo palo. Secondo gol consecutivo, il primo al San Nicola. La risposta del Cosenza è affidata a un destro di Zarate, pescato all'interno dell'area da Marras, Caprile respinge in corner. Minuto numero 13, altra grande occasione per il Bari: Cheddira crea a scompiglio a sinistra e premia la sovrapposizione di Mazzotta che crossa verso il centro dell'area, Botta addomestica il pallone e calcia ma trova la respinta di Micai poi la difesa rossoblù allontana. Il numero 10 dei Galletti sembra ispirato: bella la palla per Benedetti al 17', il centrocampista però non trova il tempo della conclusione e viene chiuso in corner. Al 24' pareggia il Cosenza: cross dalla sinistra di Brescianini, Rispoli salta più in alto di tutti e schiaccia di testa superando Caprile. I biancorossi provano a rifarsi pericolosi alla mezz'ora con un destro dal limite di Cheddira, la battuta del marocchino però finisce alta sopra la traversa. Alta, al 33', anche la conclusione dal limite dell'ex Marras, fischiatissimo dai tifosi di casa. Calcio di rigore per il Bari al 43': Pucino va sul fondo ed effettua un cross basso, Esposito anticipa Rigione che lo atterra. Rutella indica il dischetto e conferma la sua decisione anche dopo il check del VAR. Dal dischetto va Cheddira che però si fa respingere il destro da Micai. Scintille subito dopo il fischio finale del primo tempo, Marras ed Esposito si beccano e vengono entrambi ammoniti. Imbufalito Di Cesare che corre alla caccia dell'ex compagno al rientro nel tunnel degli spogliatoi.

Il secondo tempo incomincia con un cambio per il Bari che sostisce l'ammonito Esposito con Scheidler. I biancorossi sembrano partire con discreta convinzione, il primo tiro della ripresa però è di Zarate che non inquadra la porta. Ben più pericolosa la conclusione di Cheddira che dall'interno dell'area colpisce la traversa con un destro improvviso, Botta poi non riesce ad inquadrare la porta sulla respinta. Al 59' ancora un'iniziativa dell'argentino del Bari, al tiro con un destro da fuori area di poco fuori dallo specchio. Doppio cambio per Mignani scavallata da poco l'ora di gioco: Molina e Benali (all'esordio) prendono il posto di Benedetti e Maiello. Nuovo vantaggio per il Bari al 69': Cheddira si fa perdonare per il rigore sfruttando al meglio il cross dalla destra di Pucino con un colpo di testa imparabile per Micai. Ripreso il comando del match, Mignani manda in campo Mallamo per Botta quando manca un quarto d'ora al 90'. Nel finale dentro anche Zuzek per Cheddira per blindare il risultato.

Bari-Cosenza 2-1: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello (65' Benali), Benedetti (64' Molina); Botta (76' Mallamo); Cheddira (87' Zuzek), Esposito (46' Scheidler). A disp.: Frattali, Matino, Antenucci, Morachioli, Ricci, Bellomo, Dorval. All. Mignani

COSENZA (4-3-3): Micai; Rispoli, Väisänen, Rigione, D’Orazio (59' Meroni); Brescianini (71 D'Urso), Calò (80' Delic), Praszelik (59' Voca); Marras, Finotto, Zarate (71' Nasti). A disp.: Marson, Salihamidzic, Agostinelli, Venturi, Martino, Zilli, Cortinovis. All. Viali

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Mondin - Marchi

IV: Virgilio

VAR: Piccinini

AVAR: Colombo

Marcatori: 3' Esposito (B) 24' Rispoli (C), 69' Cheddira (B)

Note - ammoniti Väisänen (C), Rigione (C), Marras (C), Esposito (B), Micai (C), Maita (B), Benali (B), Nasti (C), Rispoli (C), Mazzotta (B). Recupero: 2', 6'

Spettatori: 16.172 (7.651 abbonati, 1094 tifosi ospiti)