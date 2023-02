Bari-Cosenza 2-1, le pagelle: Esposito ancora decisivo, Cheddira sbaglia e si riscatta

Con più fatica del previsto, il Bari è riuscito a piegare il Cosenza tornando al successo al San Nicola. La vittoria contro i calabresi, frutto delle reti di Esposito e Cheddira, lancia i biancorossi al terzo posto.

Mignani soddisfatto a metà della prova dei suoi, di cui ha criticato l'atteggiamento eccessivamente blando nel primo tempo, lodando invece la determinazione mostrata dalla squadra nella ripresa.

I migliori Today

Esposito 7: Al momento è una sorta di Re Mida del gol. Dopo la rete a Ferrara si ripete alla prima palla buona con un destro secco che indirizza il match. Non pago, procura un calcio di rigore anticipando nettamente Rigione. Peccato solo per il giallo dovuto al nervosismo nel finale di primo tempo che induce Mignani a sostituirlo.

Cheddira 6,5: Gioca un primo tempo sottotono e sbaglia il rigore del potenziale vantaggio. Potrebbe abbattersi, invece, a inizio ripresa prima scuote la traversa, poi segna il gol vittoria con un'incornata raggiungendo quota 14.

Botta 6,5: Questa volta la trequarti è tutta sua, si sente libero di ispirare, non a caso è lui che offre ad Esposito il pallone dell'1-0. Prova anche a mettersi in proprio ma Micai si oppone.

Mazzotta 6,5: Mignani continua a puntare su di lui perché si sta dimostrando di grande affidabilità. Contiene bene Marras e quando può si propone in sovrapposizione per andare al cross.

Pucino 6,5: Pennellata sulla testa di Cheddira e secondo assist di fila per il terzino destro, tornato titolare nelle ultime due partite. Suo anceh il cross basso da cui nasce il rigore concesso al Bari nel finale di primo tempo.

I peggiori Today

Scheidler 5,5: Mignani gli concede l'intero secondo tempo al posto di Esposito, puntando sulla sua fisicità. Apre qualche spazio per i compagni ma non si rende mai pericoloso, dettaglio non trascurabile per chi di ruolo è un centravanti.

Benedetti 5,5: Prestazione leggermente sottotono rispetto al livello delle ultime uscite. Botta gli offre una gran palla, lui la spreca indugiando troppo.

Bari-Cosenza 2-1: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile 6,5; Pucino 6,5, Di Cesare 6, Vicari 6, Mazzotta 6,5; Maita 6, Maiello 6 (65' Benali 6), Benedetti 5,5 (64' Molina 6); Botta 6,5 (76' Mallamo 6); Cheddira 6,5 (87' Zuzek sv), Esposito 7 (46' Scheidler 5,5). A disp.: Frattali, Matino, Antenucci, Morachioli, Ricci, Bellomo, Dorval. All. Mignani 6

COSENZA (4-3-3): Micai 6; Rispoli 6,5, Väisänen 6,5, Rigione 5,5, D’Orazio 6 (59' Martino); Brescianini 6 (71 D'Urso sv), Calò 5,5 (80' Delic sv), Praszedlik 5,5 (59' Voca 5,5); Marras 5,5, Finotto, Zarate 6 (71' Nasti sv). A disp.: Marson, Salihamidzic, Agostinelli, Venturi, Meroni, Zilli, Cortinovis. All. Viali 5,5

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Mondin - Marchi

IV: Virgilio

VAR: Piccinini

AVAR: Colombo

Marcatori: 3' Esposito (B) 24' Rispoli (C), 69' Cheddira (B)

Note - ammoniti Väisänen (C), Rigione (C), Marras (C), Esposito (B), Micai (C), Maita (B), Benali (B), Nasti (C), Rispoli (C), Mazzotta (B). Recupero: 2', 6'

Spettatori: 16.172 (7.651 abbonati, 1094 tifosi ospiti)