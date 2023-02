Bari-Cosenza: probabili formazioni e dove vederla in tv in streaming

Il posticipo domenicale tra Bari e Cosenza, in programma oggi pomeriggio alle 16:15 al San Nicola chiuderà la 24ª giornata di Serie B.

Attualmente quinta in classifica con 33 punti, la squadra di Michele Mignani - che ha ritrovato la vittoria vincendo a Ferrara dopo i due passaggi a vuoto con Palermo e Perugia - avrà l'opportunità per agganciare il terzo posto occupato dal Südtirol, affrontando l'ultima in classifica. In caso di vittoria, inoltre, il gap dal Genoa, che occupa la seconda posizione, passerebbe da 7 a 4 punti.

La brutta classifica dei calabresi, tuttavia, come ha ribadito lo stesso Mignani nella conferenza stampa della vigilia, non deve far stare tranquilli i Galletti. Il Cosenza, reduce dal pari interno contro la Ternana, è infatti una squadra che è molto cambiata dopo il mercato di gennaio e questo potrebbe rendere più difficili alcune letture, oltre al fatto che sicuramente i rossoblù scenderanno in campo per cercare punti pesanti in chiave salvezza.

Dirigerà l'incontro il signor Daniele Rutella della sezione arbitrale di Enna, fischietto che ha già arbitrato il Bari in 6 occasioni (4 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta), l'ultima delle quali è il ko in casa con l'Ascoli (0-2) del 15 ottobre scorso. A coadiuvare il fischietto siculo ci saranno gli assistenti Mondin e Marchi, il quarto ufficiale sarà Virgilio, mentre in sala VAR ci saranno Piccinini e Colombo.

Bari-Cosenza: i precedenti

Sono 33 i precedenti ufficiali tra Bari e Cosenza, tra Serie B, Serie C e Coppa Italia. Nel testa a testa sono in vantaggio i biancorossi con 16 vittorie contro le 10 dei rossoblù, mentre 7 incontri sono finiti in parità. Ancora più incoraggiante per i pugliesi, lo score nelle 16 partite in casa dove sono arrivate 10 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte.

In questo campionato di Serie B, Bari e Cosenza si sono già affrontati (5ª giornata, 10 settembre 2022) nel girone d'andata al Marulla, dove i biancorossi vinsero 0-1 con un gol di Cheddira.

L'ultimo precedente al San Nicola, invece, è una partita di Coppa Italia nella stagione 2016-2017, quando il tecnico dei biancorossi era Roberto Stellone, e il Bari vinse 1-0 con una rete di Gaetano Monachello. Più datato, invece, l'ultimo precedente in Serie B al San Nicola, risalente alla stagione 2002-2003, un 1-0 per il Bari alla 25ª giornata, deciso da una rete di Rachid Neqrouz.

Come arriva il Bari

Mignani recupera Maita e convoca per la prima volta Matino, che torna a disposizione dopo aver scontato la squalifica. Il tecnico biancorosso, però, deve fare i conti con l'assenza pesante di Folorunsho, tenuto a riposo fastidio al ginocchio, oltre a Ceter (fastidio al bicipite femorale). In difesa dovrebbe arrivare la conferma per Pucino, inamovibile la coppia Di Cesare-Vicari, e anche Mazzotta sembra in vantaggio su Ricci. A centrocampo si ricomporrà il terzetto Maita- Maiello-Benedetti, mentre sulla trequarti, Botta potrebbe essere il prescelto per agire alle spalle del duo d'attacco composto da Cheddira ed Esposito.

Come arriva il Cosenza

William Viali ha convocato 24 calciatori per la gara del San Nicola. Tra di essi non figurano gli indisponibili Florenzi, Kornvig e La Vardera. Rientra Cortinovis dopo la squalifica. L'ex Micai difenderà i pali nel 4-2-3-1 calabrese, con la retroguardia composta da Rispoli, Vaisanen, Rigione e dall'altro ex D’Orazio. A centrocampo Calò sarà il vertice basso, affiancato da Voca e Brescianini, mentre in attacco Zarate e l'ex al veleno Marras agiranno alle spalle di uno tra Finotto o Nasti.

Bari-Cosenza: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Botta; Cheddira, Esposito. All. Mignani

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Rispoli, Vaisanen, Rigione, D’Orazio; Voca, Calò, Brescianini; Marras, Zarate; Finotto. All. Viali

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Mondin - Marchi

IV: Virgilio

VAR: Piccinini

AVAR: Colombo

Bari-Cosenza: dove vederla in tv in streaming

La partita della 24ª giornata di Serie B, Bari-Cosenza, in programma alle 16:15, si potrà seguire in diretta streaming su Dazn, ma verrà trasmessa anche in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251). Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.