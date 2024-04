Bari-Cremonese 1-2, le pagelle: Galletti senza mordente. Salvi solo Morachioli ed Edjouma

Ennesima pagina da dimenticare nella stagione del Bari, sconfitto in casa 2-1 dalla Cremonese. Sulla prova dei biancorossi pesa tanto l'autogol a freddo di Maiello dopo neanche 120", e un atteggiamento troppo passivo in più situazioni di gioco come quella che ha portato al raddoppio di Collocolo.

Preoccupano la mancanza di reazione e l'assenza di spirito, nonostante dall'interno giungano rassicurazioni sulla coesione dello spogliatoio: con un calendario durissimo davanti, la strada per la salvezza sembra tortuosa.

Bari-Cremonese: le pagelle dei biancorossi

Brenno 5: Poco reattivo sulla deviazione di Maiello. Non trasmette mai sicurezza. Poche responsabilità sul raddoppio.

Pucino 5: Partecipa alla dormita difensiva sul primo gol. Abbastanza passivo anche sulla sgroppata di Tsadjout che porta al raddoppio ospite.



Di Cesare 5,5: Infilato a freddo dall'inserimento di Tsadjout, dopo quell'errore fa appello all'orgoglio e battaglia, provando a rendersi pericoloso anche in attacco senza fortuna. A Como non ci sarà per il giallo rimediato nel primo tempo.

Vicari 5,5: Sorpreso come il compagno di reparto nell'azione che porta al gol a freddo dei grigiorossi.

Ricci 5: Non si vede praticamente mai nell'accompagnamento dell'azione. Nella ripresa Falletti lo svernicia. Dal 75' Dorval 5,5: Entra sulla corsia sinistra ma il suo è un cambio che non incide.

Maita 5,5: Molto spesso rallenta il gioco e sembra far fatica. Dopo essere stato ammonito viene sostituito. Dal 67' Edjouma 6: Riduce il passivo con un bel destro a volo che però non porta punti.

Maiello 5: Riproposto dal 1' per una lieve indisposizione di Benali, incappa nell'autorete che indirizza la partita. Fa fatica. Dal 67' Benali 5,5: Entra per l'ultimo spezzone di partita e fallisce una buona opportunità.

Lulic 5: Altra prova negativa del croato che appare sempre molto compassato. Nella ripresa viene abbassato sulla linea dei difensori.

Sibilli 5,5: Va a fasi alterne ma non incide. Nel finale propizia la rete di Edjouma. Ammonito, salterà Como.

Morachioli 6: Nel primo tempo è uno dei più pericolosi del Bari, con due tiri che provano a impensierire Jungdal. Iachini però lo sostituisce dopo i primi 45'. Dal 46' Aramu 5,5: Un copione già visto altre volte. Entra per dare la scossa ma incappa in un'altra prestazione piatta.

Diaw 5: Riproposto dal 1' a sorpresa, riesce a trovare la porta soltanto in un'occasione, subito dopo il vantaggio. Dal 75' Colangiuli: sv

Iachini 5: Ha trovato tante difficoltà e non è stato fortunato, ma in nove partite non è riuscito ancora a trovare il filo conduttore e anche i continui cambi di modulo sembrano non aiutare le prestazioni della squadra.

Bari-Cremonese 1-2: voti e tabellino

BARI (4-3-1-2): Brenno 5; Pucino 5, Di Cesare 5,5, Vicari 5,5, Ricci 5 (75' Dorval sv); Maita 5,5 (67' Edjouma 6), Maiello 5 (67' Benali 5,5), Lulic 5; Sibilli 5,5; Morachioli 6 (46' Aramu 5,5), Diaw 5 (75' Colangiuli sv). A disp.: Pissardo, Bellomo, Achik, Guiebre, Zuzek, Acampora, Puscas. All. Iachini 5

CREMONESE (3-5-2): Jungdal 6,5; Antov 6, Ravanelli 6,5, Lochoshvili 6; Ghiglione 6, Collocolo 7 (74' Abrego sv), Majer 6, Johnsen 6 (64' Falletti 6), Sernicola 6 (90' Zanimacchia sv); Vázquez 5 (46' Pickel 6), Tsadjout 7 (90' Coda sv). A disp.: Saro, Marrone, Ciofani, Buonaiuto, Afena-Gyan, Castagnetti, Quagliata. All. Stroppa 6,5

Arbitro: Santoro di Messina

Assistenti: De Meo - Miniutti

IV: Arena

VAR: Mazzoleni

AVAR: Maggioni

Marcatori: 2' aut. Maiello (C), 66' Collocolo (C)

Note - ammoniti: 25' Maiello (B), 29' Di Cesare (B), 40' Vázquez (C), 50' Antov (C), 55' Tsadjout (C), 65' Maita (B), 80' Bellomo (B) non dal campo, 90'+3 Sibilli (B). Recupero: 2', 5'. Corner: .

Spettatori:17.328 (8.809 abbonati; 203 tifosi ospiti)