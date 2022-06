Bari, comunicate le date e la sede del ritiro estivo 2022

È arrivata la conferma ufficiale relativa alle date e alla sede del ritiro estivo del Bari. Com'era già emerso nelle scorse settimane, ad ospitare la prima parte della preparazione estiva dei biancorossi sarà Roccaraso, località dell'appennino abruzzese distante 335 km dal capoluogo pugliese, dove gli uomini di Michele Mignani lavoreranno dal 7 al 23 luglio.

Il club di via Torrebella ha inoltre comunicato che il gruppo biancorosso si ritroverà il 4 luglio a Bari per svolgere le consuete visite mediche e i primi test atletici. Espletate queste formalità, staff e squadra, il 7 luglio si trasferiranno nella provincia dell'Aquila per dare il via alla preparazione pre-campionato in vista dell'inizio del campionato di Serie B 2022-2023, previsto per il 12 agosto.