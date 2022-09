Polito: "Mai avuto dubbi sul rinnovo. Progetto di tre anni per costruire un grande Bari"

A un giorno di distanza dall'annuncio del rinnovo contrattuale con il Bari, il direttore sportivo dei biancorossi Ciro Polito, è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

Ad aprire la conferenza è stato il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, collegato da Roma: "Ci tenevo ad esserci ma non sono potuto venire a Bari per impegni di lavoro. Volevo complimentarmi con squadra, ds e staff per il percorso nelle prime partite, tra Coppa Italia e campionato. Come neopromossi abbiamo dimostrato tanto, il campionato è lungo, ma siamo solidi. Il campionato sta prendendo una piega interessante, fa bene al morale e mi auguro che possiamo costruire ancora in un anno che per noi sarà di studio di questa nuova categoria. Grazie anche ai tifosi del Bari, dopo le prime due partite in casa siamo primi per pubblico. La partita con 35mila persone la ricorderò a lungo, e anche i 18mila alle 14 di sabato è stato un segnale importante per tutto il lavoro che ognuno di noi cerca di fare al Bari".

"L'accordo con Ciro Polito, lo comunichiamo oggi - ha aggiunto De Laurentiis - perché c'era il mercato, ma non c'è mai stato dubbio se rinnovare il direttore. Già in ritiro ci eravamo stretti la mano, valeva come una firma. Polito ha dimostrato di essere perfetto per far parte di questo progetto ambizioso, conosciamo la sua abilità sul mercato. Anche quest'anno gli innesti stanno dando il loro contributo. Ha fatto operazioni importanti, è un'aziendalista e ha umanità ed empatia, è un leader di spogliatoio, dote imprescindibile per un ds. Così abbiamo trovato una quadra, il rinnovo era d'obbligo. Dura fino al 2024, ha rinnovo automatico in caso di raggiungimento dei playoff. Siamo qui per crescere, far diventare questo franchise sportivo sempre più importante. Ciro è fondamentale per la crescita della squadra, lo ringrazio per la fiducia dimostrata in me e nella squadra".

La parola è poi passata a Polito che ha iniziato rispondendo a una domanda su Aurelien Scheidler: "Il mercato di Serie B è diventato dispendioso. Oggi si va dietro ai nomi, a ultratrentenni con contratti ingestibili. Ho inseguito un giocatore (Gytkjær ndr) che è rimasto al Monza, avevo questa alternativa con caratteristiche completamente diverse ma proveniente da un campionato straniero. Scheidler è un investimento, abbassa i costi, non c'è dislivello con lo stipendio degli altri. Metto avanti il gruppo, se ci sono differenze qualcuno può storcere il naso. Io devo costruire una squadra umile. Prendi un 35enne non costruisci, prendere un 24enne invece vuol dire progettare un Bari di livello. Spero che le mie idee siano tradotte in campo, ma in partenza sono soddisfatto di questa operazione. Insieme abbiamo deciso di investire: dopo le prime uscite esaltanti il Bari lo meritava".

Interrogato sul reale obiettivo squadra: "Non mi pongo degli obiettivi. La Serie B a differenza della C, dove se fai la squadra per vincere, vinci o ci vai vicino, è come avere una bomba senza sapere in mano a chi esploderà. Ho cercato di costruire una squadra umile per provare a fare un percorso triennale, voglio capire come riusciamo a crescere. Partita per partita capiremo chi siamo. Tanti miei colleghi di squadre importanti hanno paura di scendere come è successo a Crotone e Vicenza, due squadre con una solidità economica. Le partite sono molto tirate, anche chi ha speso tanto non è detto vada in A come abbiamo visto lo scorso anno".

Su cosa manca ancora per essere completamente soddisfatto: "Sono esigente, abbiamo tre giocatori fuori lista. Abbiamo una rosa satura. Un altro terzino? Non può arrivare se non arriva un under, ma io non prendo tanto per prendere. A Mazzotta avevo chiesto di andare, ma solo per caratteristiche diverse. Secondo noi da quinto rende di più che da terzino, alla fine però ha fatto 300 partite in B. Di volta in volta, quando arriveremo al momento opportuno potremo snellire ancora un po' e se ci sarà bisogno in qualche ruolo saremo pronti a intervenire. Siamo sempre una neopromossi. Se avessimo preso La Mantia, che ho trattato ma che ha preferito non venire perché in passato ha giocato nel Lecce dove ha ancora casa, cosa che ho apprezzato perché non ne ha fatto mistero, magari mi avrebbe tappato l'esplosione di Cheddira. Per Walid mi ha chiamato tutta Italia, anche club importanti. Avevamo bisogno di un altro giocatore davanti, ne ho presi due, per dare alternative all'attacco. Possono coesistere, fare il proprio per il Bari. Godiamoci Cheddira, il 'sempreverde' Antenucci. Sappiamo che dobbiamo crescere e migliorare, ma con gruppo e idee faremo un ottimo campionato".

Proprio parlando di Cheddira, è concreta la possibilità che venga chiamato in nazionale dal Marocco: "Ufficialmente è arrivata una preconvocazione dal Marocco, che deve essere seguita da una convocazione. Dall'inizio sono venuti a vederlo, c'è un loro scout in Italia. Con alta percentuale andrà a fare le due amichevoli con Cile e Paraguay. É una bellissima soddisfazione per il Bari, ottenuta grazie alla sua abnegazione. Il Marocco andrà ai mondiali, e io anche per questo ho preso un attaccante in più. Se verrà convocato lo lasceremo andare, ci siamo cautelati".

Ancora veleno su Marras: "Ho speso tante parole su di lui. Ha avuto il coraggio di rifiutare l'Ascoli, perché dice che retrocedono, e lui merita squadre come il Cagliari o altri club. Avrebbe preso gli stessi soldi di qui. Io un pensiero ce l'ho. Ho fatto tutto tutte le categorie, ho vissuto lo status di fuori rosa, sono andato via a gennaio, ho cambiato tante destinazioni con la mia famiglia. Serve un articolo in cui se io ti trovo una soluzione alle stesse condizioni, devi andare. Il mercato è diventato complicato. I calciatori sono tanti, quando uno rifiuta in continuazione. Ringrazio Perrotta, che è il secondo anno è andato a Vercelli, ha fatto un gesto importantissimo. Lì si vede chi ha voglia di giocare a calcio. Di Marras non voglio più parlarne. Ai miei giocatori dò la vita, ma quando vengo tradito divento cattivo, la prendo sul personale. Ci sono dei principi inderogabili. Ognuno pensa al proprio".

Sui sogni dei tifosi: "I tifosi possono sognare se riusciamo a costruire una base importante e insidiare i grandi club, la B ormai è milionaria, i soldi non sono comparabili allora dobbiamo fare con le idee. Nell'arco di tre anni vogliamo costruire una squadra importante".

La rosa del Bari da quest'anno ha ancora più calciatori di proprietà, molto promettenti non solo dal punto di vista tecnico ma anche della patrimonializzazione: "Con certi giocatori si può fare fatica a tenerli. Guardate il Pisa con Lucca, è arrivato l'Ajax e ha dovuto cederlo. Penso di costruire una squadra giovane, se poi qualcuno prende un volo che lo porta in Serie A faremo di necessità virtù e continueremo a costruire. Bisogna dimostrare fino alla fine".

Con quale spirito affronta il campionato Polito: "Non ho preoccupazioni. Il campionato è difficile, le insidie sono dietro l'angolo, ogni domenica è una battaglia e siamo pronti a farlo su ogni campo. Lo scorso anno c'era un solo posto disponibile. Viviamo di obiettivi di squadra, abbiamo un raggio più ampio, il primo obiettivo è salvare la categoria e costruire. Ci sono delle cose migliorabili. Il calcio non è fatto solo di soldi ma anche di idee, cerchiamo di metterne tante, per divertirci. Bari ha bisogno di giovani che vadano in campo e sudino la maglia. In ogni squadra in cui sono stato ho sputato sangue. Voglio una squadra col mio DNA. Per ora sono pienamente soddisfatto, ma voglio ancora migliorare".

L'operazione Scheidler è la più costosa del Bari dei De Laurentiis, una bella responsabilità per il ds: "Faccio un mestiere dove la responsabilità è tutto, prendo applausi e fischi, non sono preoccupato. L'operazione di Scheidler ha un costo del cartellino che a Bari la famiglia De Laurentiis non aveva mai fatto ma era più conveniente di prendere un ultratrentenne con un ingaggio alto. È un giocatore che con i suoi tempi si inserirà, per caratteristiche pur essendo 194 cm sa giocare in profondità".

Sulla possibilità di arrivare a Zaza: "Quando ho parlato a Sky non ne avevamo mai parlato. L'ho detto perché non c'era neanche il pensiero. Non poteva scendere in Serie B, ci sono parametri che non sono solo economici. Ho parlato un mese fa col Torino. Ho smentito anche per rispetto della gente di Bari. Quello è un modo per prendere in giro i tifosi. Se dovessi fare un nome che accende l'entusiasmo e poi non va in porto si trasforma in delusione. Quando il Toro mi ha detto che era in uscita ci ho provato. Inizialmente ha aperto, poi umilmente mi ha detto che per ora non voleva scendere in B perché aveva richieste fuori e dalla A. Alla fine in B non ci è andato. Quando devono venire in B devono venire con la giusta mentalità. Se il nome è associato alla verve agonistica come nei casi di Di Cesare e Antenucci. Finito il campionato hanno continuato ad andare in palestra. Quando ho smentito non avevo mai parlato. Pavoletti? Anche lui mio ex compagno, ci ho parlato ma non negli ultimi giorni di mercato".

Polito ha fatto il punto anche sulle condizioni di Ceter: "I due attaccanti finali e Ceter? Non mi sono fatto mancare niente. Ceter è una scommessa per un solo problema, ha tanta forza fisica, ha qualche problema dal punto di vista muscolare. Quando va dentro ha una qualità incredibile, strapotere fisico. Per i due finali, sia per Ceter, sia per Cheddira e la questione del mondiale. Salcedo non era previsto ma quando è nata l'idea non ho esitato un attimo. Inzaghi l'aveva bloccato, anche perché si era fatto male Lukaku, poi per prendere Acerbi lo hanno ceduto. Alle 17 ha chiamato il Valladolid di Ronaldo, lui alla fine ha detto che non poteva rimangiarsi la parola ed è venuto a Bari di sua scelta. Ho fatto vedere ai calciatori che ho portato la gente che c'era alla prima in casa".

Ancora acqua sul fuoco sul presunto caso Botta: "Appena non gioca un giocatore ne fate un caso. Qui non ci sono prime donne, c'è un gruppo che prevale sul singolo. Botta è stato in panchina, a Perugia la partita si è messa in un certo modo ma stava entrando. In alcuni momenti magari il mister l'ha visto sottotono, sono sicuro che nelle prossime gare farà vedere, tutti possono andare fuori. La panchina a volte è anche salutare, serve ad alzare la soglia, chi è intelligente la prende bene. In questi giorni lo vedo meglio. D'Errico mi ha fatto soffrire molto, da un mese è il migliore che si allena, il mister non ha problemi con nessuno. Deve fare delle scelte".

Sull'operazione Zuzek: "Ci lavoravo da un mesetto. Volevano più soldi, lui e il Koper. Si tratta di un giocatore diverso dagli altri, è intelligente, ha tecnica, è un capitano. Ancora non è andato in campo, è di proprietà, dall'estero all'Italia c'è differenza tattica, la lingua è importante, dobbiamo dargli il tempo di inserirsi. C'è differenza tra i nostri allenamenti e i loro, dopo una settimana era a pezzi fisicamente, ora sta raggiungendo la condizione ottimale. Ora andiamo avanti col percorso".

Il ritorno di Mallamo è stato possibile solo alle condizioni dell'Atalanta: "Io lo volevo a titolo definitivo, a condizioni vantaggiose. Loro non si vogliono privare di chi è cresciuto con loro da piccoli, ho tirato tantissimo per lui, o non lo prendevo o lo prendevo in prestito. Moncini? Ho trattato lui e la Mantia, sono stato a Forte dei Marmi, con lui ci ho speso tre ore. Sono rimasto male, perché mi ha detto che non voleva sbagliare la scelta. Più di dirgli che lo volevo e lo seguivo da anni. O perché la piazza è esigente, vogliono evitare pressioni. Ha preferito andare da Venturato, dal suo ex allenatore. Il discorso si è chiuso lì. Ho cercato anche Colombo ma poi è andato in A col Lecce".

Polito ha speso parole molto belle per Nicola Bellomo: "Mai visto un amore così viscerale per Bari. Si è tolto i soldi, mi ha detto direttore faccia lei. Alle 5 del mattino è partito. Taibi mi chiamava tutti i giorni. Vive per questi colori. Io vivo di senso di appartenenza, quando porti un tifoso prima che giocatore è un valore aggiunto. `È uomo vero

Su Caprile, portiere come lo era Polito da calciatore: "L'ho scelto da ex portiere. Vedo una crescita esponenziale, ha valori elevati, è un giovane va lasciato lavorare tranquillo. Può migliorare. La cosa più importante che vedo in lui è che a 20 anni ragiona come un trentenne, è serio, lavoratore, sta bene con i compagni".

Sui nomi accostati al Bari: "Gytkjaer aveva la maturità che ci serviva, ma lui da Monza non si voleva muovere. Non dovevo fare un attaccante tanto per fare ma volevo qualcuno giusto per noi. Se avessi potuto prendere Zaza l'avrei preso, Di Carmine mai trattato, me lo propose il procuratore ma non andava bene per l'età. Ho detto proviamo a costruire con dei giovanotti. Se ci sarà necessità interverremo in futuro".

Polito ha concluso la sua conferenza con un appello alla città e il ringraziamento ai suoi più stretti collaboratori "Voglio dire di avere pazienza, è una squadra giovane. Ringrazio la città di Bari per l'affetto, spero di mantenere questo legame il più a lungo possibile. Il rinnovo è avvenuto con una stretta di mano, non ho mai avuto dubbi, ho sempre lavorato con la stessa dedizione. Ho una missione, portare il Bari più in alto possibile, sono tanto legato e non posso fare diversamente. Ringrazio la famiglia De Laurentiis per la libertà nelle scelte, non hanno mai obiettato. Ringrazio anche i miei più stretti collaboratori. L'avvocato Federico Menichini mi ha dato una mano per le operazioni dall'estero, Davide Teti è un segretario staordinario, Giuseppe Rinaldi mio genero, Marcello Marini ha visto oltre 700 stranieri, Antonello Ippedico, Gianni Picaro, Riccardo Venezia, grazie a loro ho potuto svolgere un lavoro complicato. Ora sotto con le partite, col Cosenza. Speriamo di costruire un grande Bari"