Bari: De Risio ceduto in prestito al Pescara fino a fine stagione

Serie C Girone C

Prima operazione ufficiale nel mercato di gennaio per il Bari che ha definito il passaggio in prestito di Carlo De Risio al Pescara. Il centrocampista, arrivato a Bari nell'estate 2020, è stato fortemente voluto da Gaetano Auteri, ex allenatore dei galletti e attuale tecnico degli abruzzesi, che lo aveva già allenato a Catanzaro e nella sua annata nel capoluogo pugliese.

Dal punto di vista numerico, per il Bari non cambia nulla: De Risio, infatti, era inizialmente stato lasciato fuori dalla lista poiché ritenuto non funzionale al progetto tecnico di mister Mignani. Successivamente il calciatore era stato reintegrato in squadra dopo l'infortunio occorso a Valerio Di Cesare. Con il rientro del capitano, che dovrebbe essere pronto per il girone di ritorno, il centrocampista sarebbe finito nuovamente fuori lista, e dunque è stato lasciato libero di accasarsi altrove in prestito.

"SSC Bari - si legge nella nota sul sito dei biancorossi - rende noto di aver trovato l'accordo con la Delfino Pescara 1936 per la cessione, a titolo temporaneo e sino al termine della stagione, delle prestazioni sportive del centrocampista classe '91 Carlo De Risio".