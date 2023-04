Bari, frattura alle ossa nasali per Di Cesare: giocherà con la mascherina

Nelle prossime partite del Bari molto probabilmente vedremo Valerio Di Cesare scendere in campo in versione "mascherata". Il capitano dei biancorossi, infatti, come riportato da una nota ufficiale del club ha subito "una frattura delle ossa nasali" a seguito dell'intervento con cui nella ripresa della sfida col Pisa si è opposto al centravanti avversario Stefano Moreo. Un contrasto che lo ha poi costretto a lasciare il campo qualche minuto più tardi. Per il difensore romano, si legge sempre nel comunicato, "al vaglio la possibilità di proseguire l'attività con l'utilizzo di una maschera protettiva".