Bari: rescissione consensuale con Di Gennaro. Dentro Misuraca

Titoli di coda sull'avventura biancorossa di Davide Di Gennaro. Nelle ultime ore di calciomercato il centrocampista milanese ha trovato l'accordo per la rescissione consensuale con il Bari dopo aver collezionato soltanto 8 presenze per un totale di 228 minuti giocati.

Con l'uscita di Di Gennaro si è liberato un altro posto in lista, subito occupato dall'arrivo di Gianvito Misuraca, arrivato in maglia biancorossa in prestito fino a fine stagione nello scambio di prestiti con il Pordenone che ha portato in Friuli, Cristian Andreoni.

Di seguito i comunicati ufficiali con cui sono state rese note le operazioni:

Bari, Di Gennaro rescinde

"SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il centrocampista classe '88, Davide Di Gennaro, al club biancorosso. A Davide i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non".

Scambio Misuraca-Andreoni col Pordenone

"SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al termine della stagione dal Pordenone Calcio i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Gianvito Misuraca (02.04.90, Palermo). Nel contempo Cristian Andreoni è passato a titolo temporaneo fino al termine della stagione alla Società friulana. Dopo il settore giovanile della Tieffe Parmoval, passa al Palermo con cui, nel ’08-’09 vince lo scudetto Primavera da capitano. Fa il suo esordio tra i professionisti con il Vicenza in Serie B totalizzando 14 presenze al primo anno; con i veneti giocherà fino al 2013 (65 presenze e 7 reti) con una breve parentesi al Grosseto (6 pres.). Passa a parametro zero al Parma che lo cede in prestito prima al Nova Gorica, campionato sloveno (33 pres. con 10 gol e una Coppa di Slovenia), poi, nella stagione ’14-’15, al Pisa (32 pres. e 3 gol). Dopo il fallimento dei ducali passa a titolo definitivo al Bassano Virtus in Lega Pro (32 pre e 6 reti) trasferendosi al Pordenone la stagione successiva di cui diventa una bandiera totalizzando 168 presenze, 7 reti e 12 assist, centrando una storica promozione in Serie B al termine del campionato ’18-’19 impreziosito dalla conquista della Supercoppa di Serie C. Benvenuto Gianvito !