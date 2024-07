SSC Bari cambia lo sponsor tecnico: sulle maglie dei Galletti torna Erreà

Erreà torna ad essere sponsor tecnico e fornitore ufficiale SSC Bari. Il brand emiliano, che aveva già vestito i biancorossi per dieci anni tra il 2005 e il 2015, sarà il nuovo fornitore di materiale tecnico prossime quattro stagioni sportive.

"In stretta collaborazione con i dirigenti del club barese - si legge nella nota del club -, Erreà ha progettato kit che incarnano unicità, qualità e un profondo rispetto per la storia e le tradizioni".

“Ogni partnership con i club è cruciale per noi, ma ristabilire legami con il club biancorosso, una società storica e iconica nel calcio italiano, ha un significato speciale", ha dichiarato Angelo Gandolfi, Presidente di Erreà - "Il club ha una tifoseria appassionata e molto legata ai colori della sua maglia, che vogliamo esaltare al massimo. Il nostro obiettivo è creare un progetto coinvolgente per giocatori, staff e i numerosissimi tifosi. Non vediamo l'ora di vedere la loro reazione ai nostri prodotti.”

"Sono molto felice di dare il mio caloroso bentornato nella famiglia biancorossa ad Erreà di Angelo Gandolfi, un altro grande imprenditore italiano che ha scelto di sposare il progetto Bari" il pensiero di Luigi De Laurentiis, presidente SSC Bari. "Si è da subito instaurata una particolare affinità. Parliamo di una realtà ‘familiare’ che, proprio come la Filmauro, ha saputo imporsi su mercati assai difficili, ottenendo consenso e seguito. Sarà un onore per me essere affiancati da Erreà, un partner caratterizzato da valori genuini, territoriali, capace al contempo di affermarsi a livello internazionale, forte di una cultura sartoriale legata alla tradizione, ma con lo sguardo sempre puntato sull’innovazione. Questo è un gradito ritorno per l’azienda di Torrile che ha già vestito i biancorossi nel recente passato, anche nella stagione 2008-09, quella dell’ultima promozione in Serie A. Che sia un benaugurante auspicio".