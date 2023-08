Bari, martedì arriva Diaw. Stretta finale per Edjouma

La brutta figura rimediata contro il Parma nell'esordio stagionale in Coppa Italia ha messo in allarme i tifosi del Bari.

Non è un mistero che ad oggi, quando mancano solo pochi giorni al debutto in campionato contro il Palermo (il 18 agosto alle 20:30) al San Nicola, la squadra biancorossa, reduce da una finale play-off di Serie B persa in maniera bruciante, sia ancora da completare in diverse zone del campo.

Domenica il club ha annunciato Brenno, il nuovo portiere, e nella stessa giornata ha sbloccato l'affare con il Monza per Davide Diaw. Il 31enne attaccante italo-senegalese, salvo imprevisti, dovrebbe arrivare nel capoluogo pugliese con la formula del prestito, con obbligo di riscatto in caso di promozione. Le visite mediche sono previste nella giornata di martedì.

Sono ore molto calde anche per Malcom Edjouma, centrocampista in forza ai romeni dell'FCSB, per cui i biancorossi offrono circa 150mila euro per il prestito oneroso, ai quali si aggiungerebbero i circa 600 mila euro per il diritto di riscatto. Il Bari fa grande affidamento sulla volontà del calciatore, che pur in presenza di ricche offerte da Arabia e Turchia, sembrerebbe fortemente intenzionato a vestire la maglia dei Galletti.

Anche con Diaw ed Edjouma, ad ogni modo, nella rosa del Bari restano diverse caselle da occupare: all'appello, infatti, oltre a un terzino sinistro che funga da alternativa a Ricci, sembrano mancare almeno un paio di elementi a centrocampo e un altro attaccante, vuoti che dovranno necessariamente essere colmati entro la chiusura del mercato prevista alle 20 del 1° settembre.