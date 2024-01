Calciomercato Bari: in dirittura d'arrivo Kallon dal Verona. Rebus punta

Il calciomercato invernale del Bari, squadra che necessita di rinforzi in diverse zone del campo per invertire il trend negativo della prima parte di stagione, si è aperto con il tesseramento a titolo definitivo del centrocampista Karlo Lulic dal Frosinone. Presto, tuttavia, il direttore sportivo del club di via Torrebella, Ciro Polito, definirà ulteriori movimenti, in entrata e in uscita.

Il prossimo a indossare la maglia biancorossa sarà Yayah Kallon, attaccante esterno che il Bari prenderà con la formula del prestito. C'è già laccordo con l'Hellas Verona, club proprietario del cartellino del sierraleonese classe 2001 lanciato in A dal Genoa, restano da sistemare gli ultimi dettagli con l'entourage del calciatore che martedì o mercoledì al massimo sarà a Bari a disposizione di Pasquale Marino.

Il nodo più intricato da sciogliere resta quello relativo alla punta centrale, che difficilmente arriverà per la ripresa del campionato di Serie B, fissata per il 13 gennaio al San Nicola contro la Ternana. Sebbene in molti tra gli addetti abbiano accostato ai Galletti il nome di Luca Moro, definendolo un obiettivo alla portata, l'operazione per portare in Puglia il centravanti classe 2001 non è così semplice. L'ostacolo, come ormai risaputo, sarebbe rappresentato dal fatto che Giuseppe Riso, agente del calciatore di proprietà del Sassuolo ma in prestito allo Spezia, è lo stesso procuratore di Marco Nasti e vorrebbe evitare un dualismo tra i suoi due assistititi in una squadra come il Bari che gioca col 4-3-3, e dunque con una sola punta. Samuele Mulattieri, altro nome che piace a Ciro Polito, anche lui del Sassuolo, al momento non è cedibile per i neroverdi.

Ci sono poi alcuni nomi che gravitano in orbita biancorossa, sebbene al momento restino più defilati come Jaime Baez, esterno offensivo del Frosinone, schierabile anche da attaccante. Doveva essere uno dei primi colpi di Polito per questa sessione, ma un problema fisico ha complicato tutto: prima di ulteriori passi in avanti si attende il responso medico che dovrebbe arrivare nei prossimi due giorni. Sondato anche Andrea Compagno, centravanti italiano sotto contratto con l'FCSB che milita in Romania dal 2020 e nelle ultime stagioni ha segnato con grande regolarità. In Serie C, invece, piace il 23enne attaccante Tommaso Fumagalli di proprietà della Giana Erminio, attuale capocannoniere del Girone A con 12 reti.

Sul fronte delle uscite Mattia Aramu è ormai da considerare un sicuro partente, con la Sampdoria che appare la squadra più interessata, mentre per Gennaro Acampora e Gianluca Frabotta, anche loro ai margini, ancora non ci sono proposte concrete.