Bari-Feralpisalò 1-0, le pagelle: Sibilli e Benali due certezze, bene Ricci

Il Bari è riuscito ad avere la meglio sulla FeralpiSalò sconfitta 1-0 grazie a un rigore trasformato da Sibilli al 78'. Pur non avendo giocato una partita particolarmente spettacolare dal punto di vista delle occasioni, la cura Iachini sembra dare i suoi effetti, anche oggi infatti si è vista una squadra tenace e che ha rischiato poco, volgendo a suo favore l'episodio che ha poi deciso un match fino a quel momento equilibrato.

Bari-FeralpiSalò, le pagelle dei Galletti

Brenno 6,5: Poco sollecitato, nel secondo tempo si fa trovare pronto sul sinistro velenoso di Manzari.

Dorval 6: Tiene bene nel duello contro un calciatore molto rapido e bravo nel dribbling come Felici.

Di Cesare 6,5: Peccato per quel giallo che gli costerà la trasferta di Bolzano. Per il resto, la solita partita tutta grinta e concentrazione. Al 90' sfiora il gol di testa.

Vicari 6: Gara di ordinaria amministrazione per il centrale romano, che come al suo solito concede poco e nulla.

Ricci 6,5: Nel primo tempo si dedica di più alla fase difensiva. Sale in cattedra nella ripresa e avvia l'azione da cui nasce il calcio di rigore conquistato da Lulic.

Maita 6: Nel primo tempo è tra i più propositivi del Bari nonostante qualche appoggio sbagliato di troppo. Esce zoppicante per un problema muscolare. Dal 66' Lulic 6: Ha il merito di conquistare il calcio di rigore che decide l'incontro.

Benali 7: Altra prova da leader per il libico. Riconquista un'infinità di palloni e fa puntalmente ripartire la manovra. Imprescindibile.

Edjouma 6: Va a sprazzi, ogni tanto si perde, ma sforna anche giocat4 utili. È comunque un giocatore diverso rispetto a qualche mese fa.

Sibilli 7: Non era al meglio ma stringe i denti e resta in campo per tutta la partita decidendo il risultato con la trasformazione del calcio di rigore. La doppia cifra si avvicina, ora che il conto dei gol segnati è a 9. Dal 90'+3 Matino: sv

Ménez 5: Resta in campo per più di un'ora senza grande costrutto. Dal 63' Kallon 6: Pur non essendo particolarmente preciso, porta verve alla manovra offensiva dei biancorossi.

Puscas 5: Nonostnante qualche bel movimento sembra ancora appesantito e molto spesso arriva in ritardo sui suggerimenti dei compagni. Dal 90'+3 Nasti: sv

Iachini 6,5: I suoi producono meno a livello offensivo ma è anche merito di una FeralpiSalò ben organizzata. L'atteggiamento del Bari però è nettamente più gagliardo rispetto al passato e lo si vede in fase di riconquista del pallone. Con i risultati aumentano fiducia ed entusiasmo e anche se è ancora presto, con lui in panchina non si può fare a meno di pensare positivo.

Bari-Feralpisalò 1-0: voti e tabellino

BARI (4-3-1-2): Brenno 6,5; Dorval 6, Di Cesare 6,5, Vicari 6, Ricci 6; Maita 6 (66' Lulić 6), Benali 7, Edjouma 6; Sibilli 7 (90'+3 Matino sv); Ménez 5 (63' Kallon 6), Puscas 5 (90'+3 Nasti sv). A disp.: Pissardo, Bellomo, Achik, Maiello, Guiebre, Zuzek, Pucino, Acampora. All. Iachini 6,5

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco 6; Balestrero 6 (79' Pietrelli sv), Ceppitelli 6,5, Martella 6; Bergonzi 6, Kourfalidis 5,5, Fiordilino 5,5, Di Molfetta 5,5 (88' Attys sv), Felici 5,5 (88' Tonetto sv); Dubickas 5 (62' La Mantia 5), Butić 5 (62' Manzari 6). A disp.: Liverani, Volpe, Krastev, Pilati, Hergheligiu, Letizia. All. Zaffaroni 6

Arbitro: Santoro di Messina

Assistenti: Massara – Catallo

IV: Sacchi G.

VAR: Gariglio

AVAR: Muto

Marcatori: 78' rig. Sibilli (B)

Note - ammoniti: 23' Di Cesare (B), 61' Sibilli (B), 72' Lulić (B), 89' Attys (F). Recupero: 1', 6'

Spettatori: 15.412 (8.809 abbonati; 22 tifosi ospiti).