Bari-FeralpiSalò: probabili formazioni e dove vederla in tv

Messa alle spalle la vittoria contro il Lecco coincisa con il debutto del nuovo tecnico Giuseppe Iachini, il Bari è atteso da un'altra partita davanti al pubblico del San Nicola, sabato pomeriggio alle 14 contro la FeralpiSalò.

I biancorossi hanno dato l'impressione di aver tratto nuova linfa dall'avvicendamento in panchina, tuttavia dopo una sola partita, è ancora presto per dire se abbiano finalmente intrapreso la strada giusta. All'orizzonte c'è un altro banco di prova importante, contro una squadra che va a caccia di punti salvezza, e che già all'andata creò dei bei grattacapi al Bari di Marino, costringendolo a un pareggio dal sapore di sconfitta.

Con una settimana di lavoro in più agli ordini del nuovo mister, il cui entusiasmo sembra contagioso, i tifosi dei Galletti si augurano di vedere altri progressi da parte di una squadra che in questo campionato è riuscita a vincere due partite di fila in una sola occasione. Anche Iachini nella conferenza stampa della vigilia ha sottolineato l'importanza di centrare una serie di risultati per creare fiducia e abbellire una classifica che ora vede il Bari dodicesimo, a tre punti dall'ottavo posto e a +8 sulla zona play-out, esprimendo il desiderio di avere ai suoi ordini una squadra dominante, benché conscio della condizione ancora non perfetta di alcuni singoli.

La penultima posizione dei verdazzurri non deve ingannare: dei 21 punti in classifica, ben 16 sono stati conquistati da Marco Zaffaroni, ottenendo vittorie pesanti contro Cremonese, Sampdoria e Catanzaro e un pari col Venezia. Anche nella sconfitta col Palermo dello scorso turno la formazione gardesana ha dato segni di vita, perciò come ha ribadito Iachini al Bari serviranno attenzione e intensità.

Nota di colore, nello staff di Zaffaroni (tecnico che l'anno scorso regalò un'insperata salvezza dell'Hellas Verona in Serie A), uno dei collaboratori tecnici è l'amatissimo ex centrocampista biancorosso Alessandro Gazzi, per cui è previsto un caloroso abbraccio da parte del San Nicola prima del calcio d'inizio.

Come arriva il Bari

Per la sfida contro i gardesani Beppe Iachini ritrova Acampora che ha scontato il turno di squalifica. Convocati Di Cesare e Sibilli, che erano usciti anzitempo durante la sfida di sette giorni fa. Il capitano dovrebbe partire dall'inizio in coppia con Vicari nella linea a quattro davanti a Brenno completata da Dorval e Ricci. A centrocampo verrà data fiducia al trio composto da Maita, Benali ed Edjouma. Qualche dubbio in più in attacco dove sembrano certi di una maglia Puscas e Ménez. Molto dipenderà dall'eventuale impiego di Sibilli, allenatosi in gruppo solo nella rifinitura: se il fantasista napoletano non dovesse partire nella formazione titolare le soluzioni potrebbero essere un attacco con Kallon e Ménez in posizione più defilata, oppure Nasti con Puscas, col francese ad agire da trequartista.

Come arriva la FeralpiSalò

A Bari Zaffaroni non potrà contare sugli indisponibili Carraro, Giudici, Voltan e Verzelletti. Recuperati Compagnon, Felici e Fiordilino. I verdazzurri dovrebbero disporsi con il 3-5-2, con Pizzignacco tra i pali e la difesa composta da Balestrero, Ceppitelli (anche lui un ex) e Martella. Bergonzi e Felici presidieranno le corsie esterne, mentre al centro Kourfalidis e Zennaro affiancheranno Di Molfetta. In attacco dovrebbe esserci la coppia formata da La Mantia e Compagnon.

Bari-FeralpiSalò: probabili formazioni

BARI (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Edjouma; Kallon, Ménez; Puscas. All. Iachini

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Di Molfetta, Zennaro, Felici; Compagnon, La Mantia. All. Zaffaroni

Arbitro: Santoro di Messina

Assistenti: Massara – Catallo

IV: Sacchi G.

VAR: Gariglio

AVAR: Muto

Bari-FeralpiSalò: i precedenti

Biancorossi e verdazzurri si sono incrociati in tre occasioni. I primi due precedenti risalgono al 2020-2021, al primo turno nazionale dei play-off di Serie C: dopo l'1-0 del Turina firmato da Tulli, i gardesani avanzarono al turno successivo grazie allo 0-0 del San Nicola. L'altro precedente, invece, è il 3-3 del girone d'andata del campionato in corso, disputato al Garilli di Piacenza (Bari avanti di due reti con Sibilli e Nasti, poi l'autorete di Di Cesare, il pari di Zennaro e il vantaggio di Sau per i gardesani e il definitivo pari di Achik).

Bari-FeralpiSalò: dove vederla in tv e in streaming

Bari-Feralpisalò, match della 25ª giornata di Serie B, in programma sabato 17 febbraio 2024 alle 14:00 verrà trasmessa in streaming su Dazn e in tv su Sky Sport (canale 253).