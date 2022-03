Bari-Fidelis Andria, le pagelle: buona prova difensiva ma l'attacco non punge

Serie C Girone C

C'è un po' di delusione in casa biancorossa il giorno dopo lo 0-0 tra Bari e Fidelis Andria nel derby della 34ª giornata di Serie C. Una vittoria, infatti, avrebbe potuto regalare ai galletti l'agognata promozione in Serie B, ma la gioia è stata rimandata grazie alla prova ordinata e attenta fornita dagli ospiti, al cospetto di una squadra biancorossa incapace di colpire.

I migliori Today

Celiento 6,5: Uno dei pochi intraprendenti nella formazione biancorossa, si disimpegna ancora una volta bene nel ruolo di terzino destro, arrivando spesso al cross, peccato che i suoi compagni non ne approfittino.

Terranova 6,5: Solita sicurezza nel comandare la retroguardia in una partita che poteva sembrare facile ma non lo era affatto.

Polverino 6: Confermato nonostante il ritorno di Frattali tra i convocati, vive una domenica relativamente tranquilla ma è soprattutto il suo atteggiamento tra i pali a dare una sensazione di sicurezza.

Mazzotta 6: Meno timido di altre partite in fase offensiva, arriva spesso al cross e prova anche la conclusione.

I peggiori Today

Galano 5: Nettamente il più in difficoltà del Bari. La sua prova è un mix di ritardo di condizione e difficoltà nel trovare la giusta collocazione in campo. Mai una scelta giusta o una giocata illuminante negli 80 minuti in cui resta in campo.

Maita 5,5: Probabilmente condizionato dal giallo in avvio, dopo una partenza a giri alti, si spegne col passare dei minuti, forse anche a causa di un po' di stanchezza.

D'Errico 5,5: In calo rispetto alle ultime uscite. Prova ad accendersi a sprazzi soprattutto nel primo tempo, mentre nella ripresa scompare e viene sostituito.

Antenucci 5,5: Imbrigliato nel pressing degli avversari, non trova spazi per far male.

Bari-Fidelis Andria 0-0: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Polverino 6; Celiento 6,5 (67' Belli 6), Terranova 6,5, Gigliotti 6, Mazzotta 6; Maita 5,5 (67' Bianco 6), Maiello 6, D’Errico 5,5 (67' Mallamo 6); Galano 5 (80' Simeri sv), Antenucci 5,5 (73' Citro 6), Cheddira 6. A disp.: Frattali, Di Cesare, Bianco, Botta, Citro, Misuraca, Belli, Scavone, Ricci, Mallamo, Paponi. All.Mignani 6.

FIDELIS ANDRIA (4-4-2): Saracco 6,5; Monterisi 6, Benvenga 6,5 (81' Bortoletti sv), Alcibiade 6,5, Nunzella 6; Urso 6 (90' Ortisi sv), Bonavolontà 6; Ciotti 6, Casoli 6, Carullo 6; Sorrentino 5 (79' Messina sv). A disp.: Vandelli, Paparesta, Legittimo, Bolognese, Messina, De Marino, Riggio, Di Schiena, Cirillo, Calamita. All. Di Leo 6.

Arbitro: Tremolada di Monza

Assisenti: Cavallina - Fine

IV: Angelucci

Note - ammoniti Maita, Gigliotti, Belli (B), Benvenga, Bonavoontà (F). Recupero: - pt, 5' st. Spettatori 24.332 (430 abbonati, 967 ospiti).