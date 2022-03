Bari-Fidelis Andria 0-0: sfuma il primo match point, pari senza reti nel derby

Finisce 0-0 il derby pugliese tra Bari e Fidelis Andria. Nonostante la mancata vittoria del Catanzaro sul campo della Juve Stabia, e un'affluenza da record sugli spalti (superato il dato del derby col Foggia) 24mila tifosi accorsi sugli spalti, la squadra di Mignani ha dovuto rimandare la festa promozione accontendandosi di un solo punto.

A quattro giornate dalla conclusione, all'aritmetica promozione mancano appena 2 punti. Pareggio sicuramente più utile per le speranze di andare ai play-out della Fidelis, ma nonostante ciò non sono mancati gli applausi del pubblico biancorosso, consapevole che ormai l'impresa è dietro l'angolo. Nel prossimo turno, trasferta sul campo del Latina, decimo e reduce dalla sconfitta sul campo del Messina.

Bari-Fidelis Andria: la cronaca

Mignani conferma quasi tutta la difesa scesa in campo con la Vibonese: tra i pali c'è ancora Polverino, a destra Celiento e a sinistra Mazzotta, cambia solo la coppia centrale formata da Terranova e Gigliotti al posto di Di Cesare. Nessuna novità a centrocampo mentre sulla trequarti si rivede titolare Galano, alle spalle del duo Antenucci-Cheddira. Dopo un giallo in avvio mostrato a Maita per simulazione, il primo tiro in porta della partita arriva all'8', proprio col centrocampista siciliano, alla conclusione dal limite parata senza affanni da Saracco. Dall'altra parte risponde un minuto più tardi la Fidelis con un destro da posizione defilata di Ciotti finito sull'esterno della rete. Gli ospiti provano a distendersi in avanti all'11' con un tiro di Casoli dopo una bella combinazione ma il tentativo è da dimenticare. Passano i minuti e il fraseggio biancorosso cresce ma il Bari fatica a trovare spazi. Al 38' ci prova Celiento in acrobazia dall'interno dell'area di rigore andriese, Saracco per nulla impensierito fa buona guardia. Senza recupero, il primo tempo va in archivio a reti bianche.

Nessuna mossa dei due tecnici durante l'intervallo, la ripresa inizia con gli stessi protagonisti dei primi 45'. Occasione dopo due minuti per i galletti: conclusione a botta sicura di Maita servito da Galano, determinante il salvataggio in scivolata di un difensore della Fidelis Andria. Al 57' bel colpo di testa di Cheddira sul traversone di Celiento, Saracco però blocca in presa alta. Subito dopo, giallo pesante per Gigliotti che era diffidato e salterà la trasferta di Latina. Cheddira ci prova nuovamente allo scoccare dell'ora di gioco, servito da Antenucci, al momento di calciare però scivola e il tiro finisce ancora una volta tra i guanti del portiere andriese. Triplo cambio al 67': dentro Bianco per Maita, Belli per Celiento e Mallamo per D'Errico. A 10' dal 90' dentro anche Simeri (alla 100ª in biancorosso) per uno spento Galano. Debole tentativo di testa di Monterisi all'84' sugli sviluppi di un calcio piazzato, para Polverino. Durante il primo dei 5' di recupero ci prova Mazzotta ma Saracco blocca in due tempi,

Bari-Fidelis Andria 0-0: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Polverino; Celiento (67' Belli), Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Maita (67' Bianco), Maiello, D’Errico (67' Mallamo); Galano (80' Simeri), Antenucci (73' Citro), Cheddira. A disp.: Frattali, Di Cesare, Bianco, Botta, Citro, Misuraca, Belli, Scavone, Ricci, Mallamo, Paponi. All.Mignani.

FIDELIS ANDRIA (4-4-2): Saracco; Monterisi, Benvenga (81' Bortoletti), Alcibiade, Nunzella; Urso (90' Ortisi), Bonavolontà; Ciotti, Casoli, Carullo; Sorrentino (79' Messina). A disp.: Vandelli, Paparesta, Legittimo, Bolognese, Messina, De Marino, Riggio, Di Schiena, Cirillo, Calamita. All. Di Leo.

Arbitro: Tremolada di Monza

Assisenti: Cavallina - Fine

IV: Angelucci

Note - ammoniti Maita, Gigliotti, Belli (B), Benvenga, Bonavoontà (F). Recupero: - pt, 5' st. Spettatori 24.332 (430 abbonati, 967 ospiti).