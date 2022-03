Bari-Fidelis Andria, le probabili formazioni: più di un dubbio per Mignani

Serie C Girone C

Primo match point stagionale per il Bari, atteso oggi pomeriggio alle 17:30 dal derby casalingo contro la Fidelis Andria, per il quale dovrebbero accorrere circa 20mila spettatori (ieri sera erano stati superati i 19.000 tagliandi venduti).

Certo, in questo caso, la possibilità di festeggiare la promozione in Serie B, non dipende solo dai biancorossi poiché è legata a un’eventuale mancata vittoria del Catanzaro a Castellammare contro la Juve Stabia e a una contestuale vittoria dei galletti nel derby, ma in ogni caso il sospirato obiettivo pare ormai dietro l’angolo.

Attenzione però alla Fidelis Andria, squadra che sta facendo tutto il possibile per salvarsi e che nelle ultime partite si è mostrata viva, ottenendo due pareggi (di cui uno in casa del Palermo) e una vittoria (contro la Paganese).

Bari-Fidelis Andria: i precedenti

Tra Bari e Fidelis Andria esistono otto precedenti ufficiali tra Coppa Italia, Serie B e Serie C. Il bilancio è a favore dei biancorossi, vincitori in tre occasioni, contro una sola vittoria andriese e quattro pareggi. Per quanto riguarda le sfide in casa, lo score è di due successi, un pari e un ko.

In questa stagione le due squadre si sono già affrontate due volte, una in Coppa Italia di Serie C, il 21 agosto (0-1 per l'Andria al San Nicola con rigore di Bubas) e in campionato, al Degli Ulivi, lo scorso 21 novembre con un netto 0-3 per il Bari (doppietta di Antenucci e gol di Paponi).

Come arriva il Bari

Tutti a disposizione per Mignani, che contrariamente a quanto dichiarato alla vigilia, recupera anche Botta (la cui presenza in campo, tuttavia, sembra da escludere). Stavolta è meno semplice del solito leggere l'undici del tecnico genovese: tra i pali potrebbe esserci il ritorno di Frattali, ristabilito dopo i problemi fisici. Pucino e Celiento si giocano una maglia a destra, mentre al centro l'unico certo del posto è Terranova, con Di Cesare e Gigliotti in ballottaggio, a sinistra, invece tornerà Ricci. Il centrocampo dovrebbe essere composto dai 'soliti' Maita, Maiello e D'Errico. Sulla trequarti potrebbe agire uno tra Galano e Scavone, mentre in attacco potrebbero essere confermati ancora Antenucci e Cheddira.

Come arriva la Fidelis Andria

Al San Nicola, tra i federiciani, mancheranno gli squalificati Gaeta, Bubas e Risolo e non ci saranno neanche gli infortunati Tulli e Di Piazza. In compenso, gli ospiti ritrovano Casoli e Riggio, convocato seppur non al meglio. Il tandem Di Leo-Di Bari, dovrebbe schierare i suoi con il 4-4-2: Saracco tra i pali, poi la difesa composta da Monterisi, Legittimo, Alcibiade e Nunzella, a centrocampo Bonavolontà e Urso interni con Ciotti e Carullo sulle fasce, mentre in attacco dovrebbero agire Messina e Sorrentino.

Bari-Fidelis Andria: le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Gigliotti, Ricci; Maita, Maiello, D’Errico; Mallamo; Antenucci, Cheddira. All. Mignani.

FIDELIS ANDRIA (4-4-2): Saracco; Monterisi, Legittimo, Alcibiade, Nunzella; Ciotti, Bonavolontà, Urso, Carullo; Messina, Sorrentino.

Arbitro: Tremolada di Monza

Assisenti: Cavallina - Fine

IV: Angelucci

Bari-Fidelis Andria: dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Bari e Fidelis Andria della 34ª giornata di Serie C, in programma al San Nicola alle 17:30, verrà trasmessa come di consueto sulla piattaforma di Eleven Sports e sarà visibile in streaming su smart tv, computer e dispositivi mobili. Contestualmente, il match verrà trasmesso per gli abbonati Sky Sport sul canale 251 e anche in chiaro su Antenna Sud, canale 13 del digitale terrestre.