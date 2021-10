Bari-Foggia, le pagelle: Maita e Marras ci provano, Cheddira sbaglia troppo

Serie C Girone C

Amaro in bocca per il Bari, rimontato nel derby contro il Foggia finito 1-1. Un gol per tempo nella stracittadina pugliese che ha visto i galletti in vantaggio al termine dei primi 45' con Maita e poi il pari degli ospiti con Ferrante.

Il pareggio, ad ogni modo, rispecchia quanto visto in campo: nonostante un Bari che ci ha provato a più riprese, il Foggia si è sempre difeso con ordine e ha avuto il merito di non disunirsi, cercando all'occorrenza di mettere in difficoltà i biancorossi con improvvise verticalizzazioni e dimostrandosi sempre pericoloso quando si proponeva in avanti. Meno lucidità del solito per i galletti, le cui fonti di gioco (Maita e Botta) sono state efficacemente disinnescate dagli uomini di Zeman.

I migliori Today

Marras 6,5: Probabilmente il calciatore biancorosso che più di tutti ha provato a creare scompiglio tra le maglie foggiane.

Maita 6,5: Schierato ancora da regista, usa la testa per far gol risolvendo una mischia nell'area del Foggia che si traduce nel momentaneo 1-0.

I peggiori Today

Botta 5: Da lui ci si aspettava tanto in una partita del genere, invece è rimasto imbrigliato nella morsa dei difensori rossoneri senza mai riuscire ad illuminare il gioco dei suoi come ha fatto nelle scorse partite.

D'Errico 5,5: Meno brillante del solito, nel primo tempo fatica ad accendersi, mentre nella ripresa ha un'ottima occasione per fare gol sull'1-0 ma la spreca e poi viene sostituito.

Cheddira 5,5: Il Foggia gli concede appena un paio di occasioni nonostante lui provi sempre a partire in progressione e a sfruttare la sua velocità. Meno preciso del solito, questa volta non lascia il segno.

Bari-Foggia 1-1: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Pucino 6,5 (85' Belli sv), Terranova 6, Gigliotti 6, Ricci 6; Maita 6,5, Mallamo 6, D'Errico 5.5 (68' Bianco 6); Botta 5 (85' Citro sv); Cheddira 5,5 (74' Simeri sv), Marras 6,5 (74' Antenucci sv). A disp.: Polverino, Plitko, Celiento, Di Cesare, Lollo, Mazzotta, Belli, Paponi. All. Mignani 6

FOGGIA (4-3-3): Alastra 6; Garattoni 6, Sciacca 6, Girasole 6,5, Nicoletti 6 (42' Martino 6); Rocca 6, Petermann 6,5, Gallo 6 (56' Ballarini 6); Merola 6 (56' Merkaj 6), Ferrante 6,5, Curcio 6 (77' Rizzo Pinna sv). A disp.: Volpe, Di Pasquale, Maselli, Vigolo, Garofalo, Di Jenno, Ballarini, Tuzzo. All. Zeman 6.

Arbitro: Gualtieri di Asti

Assistenti: Cataldo - Bahri

IV: Bitonti

Marcatori: 43' Maita (B), 69' Ferrante (F)

Note - ammoniti Marras, Maita (B), Sciacca (F). Recupero: 3' pt, 3' st