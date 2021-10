Bari-Foggia, sale la febbre da derby: oltre 10mila tagliandi venduti. Sorpresa in biglietteria

Serie C Girone C

Il Bari ha vinto ancora e resta al comando del Girone C di Serie C con 23 punti, frutto di nove risultati utili nelle prime 9 giornate di campionato. Battendo il Campobasso in trasferta, la squadra di Mignani ha centrato la quarta vittoria di fila, conservando il vantaggio di 6 punti sul Catanzaro, secondo e tra le rivali più accreditate dei galletti per la lotta promozione.

In attesa dello scontro diretto con i giallorossi, in programma il 30 ottobre, la febbre in città è già alta per un'altra sfida: il derby contro il Foggia, in programma mercoledì sera alle 20:30 al San Nicola. Una partita che non vedrà la presenza dei tifosi ospiti, poiché vietata dagli organi competenti per il timore di scontri, ma che richiamerà verso l'Astronave migliaria di supporter biancorossi: secondo quanto comunicato nel pomeriggio di lunedì dalla SSC Bari, è già stata superata quota 10mila tagliandi venduti. A questo punto è facile immaginare che contro i satanelli si vada verso il record di presenze stagionali, che finora apparteneva al derby col Monopoli.

L'entusiasmo in città si tocca con mano, e anche all'interno della società biancorossa il morale è alto: prova ne è il fuori programma di questa mattina, quando alcuni tifosi accorsi alla biglietteria dello stadio per accaparrarsi il proprio biglietto, con grande stupore hanno trovato in postazione pronti ad emettere i tagliandi Emanuele Terranova, Mirco Antenucci e Walid Cheddira, i tre bomber che hanno deciso la sfida del ‘Nuovo Romagnoli’.