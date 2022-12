Bari, Folorunsho salta lo stage in Nazionale per sindrome influenzale

Niente stage con la Nazionale per Michael Folorunsho. Il centrocampista del Bari, a causa di una leggera sindrome influenzale, sarà costretto a saltare lo stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale.

Una piccola delusione per il classe '98, a cui Roberto Mancini e il suo staff avevano pensato per la nuova tappa del percorso intrapreso nella passata stagione dalla FIGC per agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale maggiore e ampliare la base dei calciatori selezionabili.

Folorunsho era stato convocato insieme ai compagni di squadra Elia Caprile ed Eddie Salcedo per lo stage in programma a Coverciano il 20 e 21 dicembre.