Bari, ufficiale il prestito di Frabotta dalla Juventus

Il giorno dopo la vittoria sul campo della Cremonese il Bari ufficializza un altro nuovo innesto. Si tratta di Gianluca Frabotta, terzino sinistro classe '99 che si trasferisce in biancorosso dalla Juventus, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il terzino, che ieri sera era in tribuna allo Zini, si è unito al gruppo biancorosso nella sede del ritiro a Cremona mettendosi così da subito a disposizione di mister Mignani.

Dopo la trafila nelle scuole della sua città natale Roma, Frabotta è passato alle giovanili del Bologna quando aveva 15 anni. Nella stagione 2018-2019 ha esordito tra i professionisti con la maglia del Renate, per poi trasferirsi, a gennaio, al Pordenone con cui ha vinto Campionato e Supercoppa di C.

Passato alla Juventus (con l'U23 bianconera ha vinto la Coppa Italia Serie C) ha esordito in Serie A nella stagione 2020-2021, festeggiando lo Scudetto a fine stagione. Dopo 16 presenze nel campionato successivo, in cui i bianconeri hanno vinto Supercoppa Italiana e Coppa Italia, ha vissuto una stagione condizionata dagli infortuni al Verona, poi un passaggio lampo a Lecce, prima di trasferirsi in prestito a Frosinone dove è stato tra i protagonisti della vittoria del Campionato di B.