Bari, Frattali ceduto a titolo definitivo al Frosinone

Il mercato biancorosso si muove anche in uscita: il Bari ha reso noto di aver trovato l'accordo con il Frosinone Calcio per la cessione a titolo definitivo del portiere Pierluigi Frattali.

Diventato secondo dopo l'exploit di Caprile nella passata stagione, Frattali era il portiere di riserva anche nel campionato appena iniziato, alle spalle del brasiliano Brenno. A Frosinone, in Serie A, sarà il terzo alle spalle di Cerofolini e Turati, e ritroverà Walid Cheddira, ex compagno nel Bari, trasferitosi in prestito dal Napoli. Per lui si tratta di un ritorno avendo già vestito la maglia dei ciociari dal 2005 al 2011.

Il classe '85 nelle ultime 4 stagioni ha difeso 106 volte la porta biancorossa, lasciandola per 39 volte imbattuta. Lascia il capoluogo pugliese, che lo ha accolto come una seconda casa, con una promozione in Serie B conquistata da titolare.

Frattali ha salutato così i tifosi biancorossi: "Bari, anzi “Casa”…è dura doversi salutare dopo 4 anni dove abbiamo sofferto e gioito allo stesso tempo…lascio un pezzo del mio cuore e della mia famiglia a voi tutti, custoditelo con cura perché in un futuro prossimo spero di venirlo a riprendere…mi mancherete e avrete sempre un tifoso con cui continuare a lottare e soprattutto a gioire…vi voglio bene… per sempre il vostro Gigi".