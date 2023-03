Bari-Frosinone 0-0: fermata la capolista ma è un pari con poche emozioni

Bari e Frosinone non vanno oltre lo 0-0 nel big match della 29ª giornata di Serie B. Partita non particolarmente bella al San Nicola dove i biancorossi sono riusciti a fermare la capolista del campionato cadetto senza però quasi mai creare pericoli.

Al contrario, la squadra dell'ex Grosso, pur non avendo particolari guizzi, ha dato l'impressione di poter fare male in più di un'occasione e ancora una volta sono stati decisivi un paio di interventi di Caprile. Alla fine la squadra di Mignani si è dovuta accontentare del settimo risultato utile di fila e di un punto che mantiene invariata la distanza col Südtirol, mentre il distacco dal Genoa potrebbe crescere da 1 a 4 punti in caso di vittoria dei liguri nel posticipo di domani pomeriggio con la Ternana. Proprio la squadra umbra, sarà il prossimo avversario del Bari in trasferta, domenica 19 marzo alle 16:15.

Bari-Frosinone: la cronaca

Rispetto alla gara con l'Ascoli Mignani preferisce Ricci a Mazzotta sulla corsia mancina. Novità anche tra centrocampo e trequarti: Molina completa il trio con Maiello e Maita, Benedetti viene preferito a due trequartisti puri come Bellomo e Botta, per presidiare la zona di campo alle spalle di Cheddira e Antenucci. Al 3' la prima occasione dell'incontro: Cheddira servito in profondità calcia da posizione defilata ma non inquadra lo specchio, sul prosieguo dell'azione Maita appoggia per Ricci che va al tiro, conclusione deviata in corner dalla difesa ospite. Prima ammonizione all'8' per Rohden, autore di una trattenuta. Al 17' giallo pesante per Maiello, che era diffidato e salterà la trasferta con la Ternana. Pugno duro di Aureliano che un paio di minuti più tardi sventola il cartellino anche nei confronti di Pucino. Cresce la pressione del Frosinone: al 21' ci prova Baez, murato da Di Cesare, due minuti più tardi pallone velenoso di Caso che taglia tutta l'area, Rohden calcia a botta sicura, provvidenziale il salvataggio sulla linea di Ricci. Minuto 33' ci prova Benedetti con un destro dalla distanza, il pallone però si perde alto sopra la traversa. Giallo per Di Cesare al 42': cartellino pesante anche per lui, diffidato come Maiello. La pressione offensiva del Frosinone sembra venire premiata al 44' quando Aureliano fischia il penalty per un contatto tra Oyono e Pucino, il fischietto bolognese, tuttavia, dopo essere stato richiamato dalla sala VAR, torna sulla sua decisione e concede la punizione da fuori area. Del piazzato s'incarica Baez che però calcia alto. Primo tempo in archivio sullo 0-0.

Il Bari spende un cambio subito dopo l'intervallo: l'ammonito Pucino lascia il posto a Dorval. Il primo tentativo della ripresa per i biancorossi è di Antenucci con un sinistro dal limite dell'area deviato in corner al 53'. Girandola di cambi al 68': nel Frosinone vanno fuori Caso, Rohden e Mulattieri, ed entrano Bidaoui, Insigne e Moro, nel Bari Mallamo e Morachioli prendono il posto di Maiello e Antenucci. Appena entrato Mallamo va subito al tiro dal limite, conclusione deviata facilmente parata da Turati. Alla mezz'ora di gioco della ripresa, errore in appoggio di Caprile, prova ad approfittarne la squadra di Grosso che va al tiro con Insigne, para il portiere biancorosso. Caprile ancora protagonista al 78': Sampirisi mette Moro a tu per tu con il portiere dei Galletti che in uscita è bravo a chiudere lo spazio per il tiro all'attaccante dei ciociari. Non succede praticamente più nulla d'interessante fino al triplice fischio dopo 4' di recupero.

Bari-Frosinone 0-0: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino (46' Dorval), Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello (59' Mallamo), Molina (59' Benali); Benedetti; Cheddira, Antenucci (69' Morachioli). A disp.: Frattali, Matino, Esposito, Botta, Zuzek, Scheidler, Mazzotta, Bellomo. All. Mignani

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Oyono; Rohden (68' Insigne), Boloca, Gelli; Baez (83' Garritano), Mulattieri (68' Moro), Caso (68' Bidaoui). A disp.: Loria, Kalaj, Szyminski, Cotali, Monterisi, Oliveri, Borrelli, Frabotta. All. Grosso

Arbitro: Aureliano di Bologna

Assistenti: Scatragli – Di Gioia

IV: Costanza

VAR: Fourneau

AVAR: Meraviglia

Note - ammoniti Rohden (F), Maiello (B), Pucino (B), Vicari (B). Recupero: 2', 4'.

Spettatori: 38.553 (7.651 abbonati, 667 tifosi ospiti)