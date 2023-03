Bari-Frosinone 0-0, le pagelle: Caprile e Ricci chiudono la porta, Cheddira e Antenucci non incidono

Il pareggio senza reti ottenuto dal Bari in casa contro il Frosinone non ha soddisfatto tutti, in particolar modo dal punto di vista dello spettacolo. Al netto delle poche azioni da gol da una parte e dall'altra, si può dire che entrambe le squadre abbiano pensato ai propri interessi guadagnando un punto utile per la classifica.

I ciociari hanno aggiunto un altro tassello alla loro scalata verso la Serie A, mentre i biancorossi si sono 'accontentati' di rimanere in serie positiva (settimo risultato utile di fila) sommando un punto che permette loro di non perdere eccessivamente contatto col Genoa, in caso di vittoria dei Grifoni in casa contro la Ternana.

I migliori Today

Caprile 6,5: Vive una partita tutto sommato tranquilla ma trova ugualmente il modo di rendersi indispensabile neutralizzando Moro, tutto solo davanti alla porta. Quarta rete inviolata di fila.

Di Cesare 6,5: Contro il miglior attacco del campionato è servita tutta la sua esperienza. Altra prova di determinazione, coraggio e grinta. Peccato solo per quel giallo che gli farà saltare Terni.

Vicari 6,5: In coppia con Di Cesare si mostra sempre preciso e puntuale negli interventi, contribuendo a blindare la porta di Caprile.

Ricci 6,5: Mignani lo ripropone titolare preferendolo a Mazzotta e lui prova a ritagliarsi un ruolo da protagonista del match: nel primo tempo sfiora il gol creando l'unico vero pericolo del Bari, ma è importante soprattutto il salvataggio sull'occasione a colpo sicuro di Rohden.

I peggiori Today

Pucino 5: In difficoltà contro Caso e Oyono, la sua partita dura solo un tempo in cui prima viene ammonito in maniera forse troppo severa e poi rischia espulsione e rigore, quando commette un fallo che fortunatamente viene giudicato fuori area.

Antenucci 5: Nel primo tempo non si vede praticamente mai. Nella ripresa ci si accorge della sua presenza per un sinistro dal limite dell'area deviato in corner. Poi più nulla fino al momento del cambio a 20' dalla fine.

Cheddira 5,5: Sta pagando l'assenza di Folorunsho che è solito aprirgli varchi importanti. Anche contro il Frosinone gioca una gara generosa ma viene annullato da Lucioni e compagni, sbagliando più di una volta la scelta.

Molina 5,5: Chiamato a una partita di sacrificio, si concentra molto sulla fase difensiva finendo per latitare relativamente ai suoi compiti da mezz'ala.

? Serie B | Bari-Frosinone 0-0: la video sintesi della partita

Bari-Frosinone 0-0: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile 6,5; Pucino 5 (46' Dorval 6), Di Cesare 6,5, Vicari 6,5, Ricci 6,5; Maita 6, Maiello 6 (59' Mallamo), Molina 5,5 (59' Benali 6); Benedetti 6; Cheddira 5, Antenucci 5 (69' Morachioli 6). A disp.: Frattali, Matino, Esposito, Botta, Zuzek, Scheidler, Mazzotta, Bellomo. All. Mignani 6.

FROSINONE (4-3-3): Turati 6; Sampirisi 6,5, Lucioni 6,5, Ravanelli 6,5, Oyono 7; Rohden 6 (68' Insigne 5,5), Boloca 6,5, Gelli 6; Baez 6 (83' Garritano sv), Mulattieri 5 (68' Moro 5,5), Caso 5,5 (68' Bidaoui 6). A disp.: Loria, Kalaj, Szyminski, Cotali, Monterisi, Oliveri, Borrelli, Frabotta. All. Grosso 6.

Arbitro: Aureliano di Bologna

Assistenti: Scatragli – Di Gioia

IV: Costanza

VAR: Fourneau

AVAR: Meraviglia

Note - ammoniti Rohden (F), Maiello (B), Pucino (B), Vicari (B). Recupero: 2', 4'.

Spettatori: 38.553 (7.651 abbonati, 667 tifosi ospiti)