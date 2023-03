Le leggende biancorosse Maiellaro e Tovalieri incontrano i fan il giorno di Bari-Frosinone

Squadra in casa

Squadra in casa Bari

In occasione del big match di campionato tra Bari e Frosinone, BKT Tires, title sponsor della Serie BKT, ha organizzato un’attività dedicata ai tifosi biancorossi.

A partire dalle 12:00 di sabato 11 marzo, BKT sarà nel capoluogo pugliese con "A BordoC… ittà": una panchina da calcio mobile si sposterà toccando alcuni punti storici della città accompagnata da due ex calciatori che hanno fatto la storia del club, Sandro Tovalieri e Pietro Maiellaro che autograferanno e regaleranno i palloni da calcio di BKT Tires.

Sarà una bella occasione per tutti i tifosi di vivere con loro il prepartita di una delle gare più importanti della stagione ricordando le storiche annate che li ha visti protagonisti con la maglia biancorossa. Le tappe che Tovalieri e Maiellaro toccheranno a partire dalle 12:00 saranno prima Largo Luigi Giannella e poi Piazza della Libertà/Corso Vittorio Emanuele II dove si svolgerà l’attività. Sarà possibile visualizzare gli spostamenti seguendo le Instagram Stories dei canali ufficiali di Lega B e del Bari.

Prima del fischio d’inizio, infatti, la panchina farà il suo ingresso al San Nicola permettendo ai due ex calciatori di vivere la partita da bordocampo. Durante l’intervallo, Sandro Tovalieri e Pietro Maiellaro, dopo aver salutato tutto lo stadio, lanceranno la "BKT Football Truck Challenge" che coinvolgerà due tifosi biancorossi in una gara di velocità con il BKT Football Truck, il modellino telecomandato diventato oramai iconico come porta-pallone ufficiale della Serie BKT.

Allo stadio, nel prepartita, saranno inoltre consegnati i gadget di BKT Tires e le card di Fattore Campo che inviteranno tutti i tifosi a giocare al BKTpremia, il concorso ufficiale della Serie BKT, che permetterà loro di vincere i premi ufficiali della società. Ogni giocata sarà fondamentale anche per accumulare punti preziosi per la speciale classifica di Fattore Campo, l’iniziativa sociale di BKT che, giunta alla sua seconda edizione, riqualifica le aree dedicate allo sport e al tempo libero presenti nei Comuni della Serie BKT.

Il progetto, di Bari, proposto dall’Amministrazione Comunale in sinergia con il club biancorosso, vede la ristrutturazione del campo polivalente dedicato agli sport da rete adiacente alla Parrocchia del Santissimo Redentore. A Frosinone, invece, il campo da basket sito in Corso Lazio è pronto per rinascere con nuovi canestri, recinzioni e una pavimentazione all’avanguardia.