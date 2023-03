Bari-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Questo pomeriggio alle 16:15 il Bari sfiderà il Frosinone, capolista del campionato di Serie B nel match di cartello della 29ª giornata in programma al San Nicola, dove sono previsti oltre 26mila spettatori.

Sono 12 le lunghezze in classifica che separano il primo e posto dei gialloblù e la terza piazza occupata dai Galletti (che però sono a -1 dal secondo posto del Genoa). Un bel gap, per certi versi simile al vuoto che il Napoli ha creato in Serie A sulle inseguitrici, ma ampiamente meritato poiché il Frosinone guidato dall'ex Fabio Grosso (46 panchine col Bari nella stagione 2017-2018) e assemblato da un altro ex d'eccellenza come Guido Angelozzi, finora ha dimostrato di essere la squadra più completa (miglior attacco con 48 gol fatti e miglior difesa).

Dal canto suo, il Bari, proveniente da una striscia di 6 risultati utili (5 vittorie e 1 pari) non vuole smettere di stupire e ambisce a battere la più forte delle top 6 del campionato, cosa finora mai riuscita ai Galletti, che dalla loro hanno anche la motivazione del bruciante ko subito allo Stirpe all'andata.

La direzione di gara sarà affidata a Gianluca Aureliano, 43enne fischietto della sezione di Bologna che ha già diretto il Bari in 13 occasioni (7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Gli assistenti saranno Scatragli e Di Gioia, mentre Costanza sarà il quarto ufficiale. Al monitor ci saranno Fourneau (VAR) e Meraviglia (AVAR).

Bari-Frosinone: i precedenti

Sono soltanto 19 i precedenti tra Bari e Frosinone. Il testa a testa è a favore dei biancorossi vincitori in 9 occasioni contro le 5 affermazioni dei laziali e 5 pareggi. Nelle 9 partite giocate in casa, bilancio ancor più schiacciante a favore dei Galletti con 8 vittorie e 1 pareggio.

In questa stagione le due squadre si sono già affrontate alla 10ª giornata, lo scorso 22 ottobre, al Benito Stirpe. In quell'occasione il Bari fu punito al 92' da un gol di Borrelli.

L'ultima volta che Bari e Frosinone si sono affrontate al San Nicola, invece, risale al 10 febbraio 2018, alla 25ª giornata di Serie B, in un match che fu deciso da un gol di Libor Kozak, e in panchina per i biancorossi c'era l'attuale tecnico del Frosinone Fabio Grosso.

Come arriva il Bari

Mignani non recupera Folorunsho e Ceter neanche per il big match contro i laziali. Fuori per scelta tecnica anche Galano. Nel 4-3-1-2 dell'allenatore biancorosso con Caprile tra i pali, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Pucino, Di Cesae, Vicari e Mazzotta. A centrocampo si ricomporrà il trio Maita-Maiello-Benedetti, mentre sulla trequarti Bellomo e Botta (più difficile l'impiego di Benali dal 1') si contendono una maglia. In attacco certa la presenza del capocannoniere del torneo Cheddira: per far coppia con lui ballottaggio Antenucci-Esposito con il primo dei due in vantaggio per partire dall'inizio.

Come arriva il Frosinone

Nel Frosinone non parteciperanno alla trasferta pugliese gli infortunati Mazzitelli, Lulic e Kone. L'ex Fabio Grosso dovrebbe disporre i suoi con il 4-3-3: Turati in porta, Sampirisi e Cotali terzini, Lucioni e Ravanelli a comporre la coppia centrale. A centrocampo Boloca play affiancato da Rohden e Gelli, e il tridente offensivo con Insigne, Mulattieri e Caso.

Bari-Frosinone: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Botta; Cheddira, Antenucci. All. Mignani

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Rohden, Boloca, Gelli; Insigne, Mulattieri, Caso. All. Grosso

Arbitro: Aureliano di Bologna

Assistenti: Scatragli – Di Gioia

IV: Costanza

VAR: Fourneau

AVAR: Meraviglia

Bari-Frosinone: dove vederla in tv e in streaming

La partita della 29ª giornata di Serie B tra Bari e Frosinone con fischio d'inizio alle 16:15 al San Nicola verrà trasmessa in streaming da Dazn e in televisione su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Si potrà assistere al match in streaming anche da HelbizLive e in pay-per-view da OneFootball.