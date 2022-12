Bari-Genoa, le pagelle: Cheddira ritorno con gol, Benedetti pecca di freddezza

Il 2022 del Bari si è chiuso con la sconfitta incassata in casa dal Genoa. Un 1-2 che lascia l'amaro in bocca, perché gli ospiti non hanno dominato ma sono stati molto bravi a sfruttare le occasioni costruite. Tutto il contrario del Bari che dopo aver pareggiato il gol a freddo dell'ex Puscas con Cheddira, sull'1-1 si è divorato la rete del vantaggio con Benedetti, e nel recupero ha sprecato la chance del pari con Salcedo.

I migliori Today

Cheddira 7: Serve come l'ossigeno. Con il suo bomber il Bari ha ritrovato velocità e imprevedibilità in attacco. Oltre a far gol e riprendersi la vetta della classifica marcatori, offre anche due ottimi palloni non sfruttati a Benedetti.

Maiello 6,5: Altro rientro importante per il Bari. Si riprende la cabina di regia e la differenza con lui in quella zona di campo è sostanziale, col pallone che gira in maniera molto più fluida.

I peggiori Today

Benedetti 5,5: Dopo una serie di prestazioni positive, il ragazzo in prestito dalla Samp, "tradisce" nella serata più importante divorandosi due occasioni, una delle quali clamorose, che potevano cambiare la storia del match.

Salcedo 5,5: Che peccato per quell'occasione sprecata a pochi giri d'orologio dal triplice fischio. Segnare avrebbe potuto dargli quel pizzico di fiducia mancata nell'ultimo periodo.

Dorval 5: Sulla sua partita pesa la scalata sbagliata e la mancata chiusura su Gudmundsson in occasione del gol di Puscas. Preoccupato dalle avanzate avversarie si vede di meno anche in fase di accompagnamento.

Bari-Genoa 1-2: pagelle e tabellino

BARI (4-3-2-1): Caprile 6; Dorval 5, Di Cesare 5,5, Vicari 6, Mazzotta 6; Maita 6 (77' Bellomo 6), Maiello 6,5, Benedetti 5,5 (72' Salcedo 5,5); Folorunsho 6 (77' Scheidler sv), Botta 6 (72' Ceter 6); Cheddira 7. A disp.: Frattali, Antenucci, Terranova, Zuzek, Pucino, Ricci, Cangiano, Mallamo. All. Mignani 6

GENOA (4-3-2-1): Martinez 7; Hefti 6, Dragusin 6, Bani 6,5, Sabelli 6 (76' Boci 6); Strootman 6 (90'+5 Ilsanker sv), Jagiello 6,5 (76' Sturaro 6), Frendrup 5,5; Aramu 6,5 (77' Vogliacco 6), Gudmundsson 7 (83' Yalcin sv); Puscas 6,5. A disp.: Vodisek, Agostino, Czyborra, Coda, Lipani, Badelj, Galdames. All. Gilardino

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Preti - Del Giovane

IV: Camplone

VAR: Di Paolo

AVAR: De Meo

Marcatori: 2' Puscas (G), 34' Cheddira (B), 58' Gudmundsson (G)

Note - ammoniti Benedetti (B), Folorunsho (B), Aramu (G), Botta (B), Dragusin (G), Maita (B), Di Cesare (B). Recupero: 2' pt, 6' st

Spettatori: 48.877 (7.651 abbonati; 344 tifosi ospiti)