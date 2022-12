Bari-Genoa, record di biglietti venduti: sugli spalti in 40mila, posti esauriti in Curva Nord

"Abbiamo sfondato il muro dei 35mila e ora si viaggia a sciarpe spiegate verso i 40mila con la Curva Nord sold out". Con queste parole, pubblicate tramite un post facebook, il Bari ha comunicato l'ampia presenza di tifosi per la sfida in programma stasera nello stadio San Nicola: alle 20.30 i biancorossi affronteranno il Genoa nell'attesto big match della 19esima giornata del campionato di serie B.

Al San Nicola è attesa la folla delle grandi occasioni, con il pubblico biancorosso che sicuramente non farà mancare il suo caloroso apporto alla squadra. Sembra probabile il superamento del record di presenze stagionali stabilito durante Bari-Ternana, con 38.800 tifosi sugli spalti.

L'Amtab ha programmato dei bus navetta per agevolare ai tifosi il raggiungimento dello stadio: il servizio collegherà direttamente piazza Moro allo stadio San Nicola senza effettuare fermate intermedie e sarà espletato a partire dalle ore 17.30 sino al termine delle esigenze,