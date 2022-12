Bari-Genoa: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

L'ultima giornata del girone d'andata di Serie B metterà di fronte il Bari e il Genoa. Il 19° turno del campionato cadetto, integralmente in programma nel giorno di Santo Stefano, verrà chiuso proprio dalla gara del San Nicola, il cui fischio d'inizio è fissato per le 20:30 e in cui si scontreranno terza e quarta in classifica, entrambe a 30 punti.

Il genovese doc Mignani nella conferenza dello scorso venerdì, ha sottolineato come la posizione in classifica del Genoa, società forte che punta all'immediata risalita nella massima serie, non desti sorpresa, mentre in pochi si sarebbero aspettati di trovare il Bari a lottare nei quartieri alti.

Eppure ad avere il cammino più lineare, a parte un momento di appannamento in cui è mancata la vittoria per 7 partite, sono stati proprio i Galletti, mentre i Grifoni costruiti per essere una macchina schiacciasassi si sono inceppati e dopo la 15ª giornata hanno esonerato il tedesco Alex Blessin, sostituendolo col tecnico della Primavera rossoblu Alberto Gilardino.

Ad arbitrare quella che è indubbiamente una delle partite più importanti del turno (e che segnerà il nuovo record stagionale di affluenza all'Astronave, superando le 40mila presenze), ci sarà un fischietto di prestigio, l'arbitro internazionale Maurizio Mariani della sezione arbitrale di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Preti e Del Giovane, con Camplone quarto uomo, Di Paolo e De Meo al VAR e all'AVAR.

Bari-Genoa: i precedenti

In totale i precedenti ufficiali tra Bari e Genoa tenendo conto di tutte le competizioni sono 90. Nel testa a testa sono in vantaggio i liguri, vincitori in 35 incontri contro i 26 successi pugliesi e 29 pareggi.

Mentre l'ultimo precedente in assoluto è il 3-2 per il Genoa a Marassi alla 3ª giornata di Coppa Italia 2011-2012 (una partita rocambolesca, in cui il Bari andò avanti nel primo tempo con Borghese, ma fu immediatamente raggiunto da un rigore di Birsa, e che poi verso la fine vide il vantaggio rossoblu con Jorquera e il pari su rigore di Bellomo al 90', decisa solo ai supplementari da un gol di Pratto), l'ultimo confronto avvenuto a Bari tra queste due formazioni è risalente a una partita di Serie A della stagione 2010-2011 finita 0-0. Per trovare l'ultimo successo del Bari al San Nicola contro il Genoa, bisogna andare indietro fino alla stagione 2009-2010, quando alla 36ª giornata di Serie A, i biancorossi s'imposero grazie alle reti di Meggiorini, Castillo e Barreto.

Come arriva il Bari

Per la partita casalinga contro i Grifoni, il tecnico biancorosso Michele Mignani potrà nuovamente contare su Cheddira (raggiunto in testa alla classifica marcatori da Brunori del Palermo), tornato a disposizione dopo le fatiche mondiali, su Maiello, rientrato dalla squalifica (ma ancora in diffida) e infine sui recuperati Ricci e Terranova. Non fanno parte della lista D'Errico e Galano, out per affaticamento muscolare. Mignani dovrebbe riproporre l'albero di Natale delle ultime uscite. In difesa, davanti a Caprile, potrebbe esserci la conferma per Dorval e Mazzotta sugli esterni, con Di Cesare e Vicari inamovibili al centro della difesa. Anche a centrocampo non si prevedono novità: accanto a Maiello agiranno Maita e Benedetti Folorunsho agirà ancora avanzato accanto a Botta sulla trequarti. Il grande dubbio riguarda il ruolo di punta, in cui Cheddira si candida a tornare dal 1', ma dove scalpitano anche Antenucci e Scheidler.

Come arriva il Genoa

Secondo le indiscrezioni trapelate alla vigilia, Alberto Gilardino dovrebbe disporre i suoi in maniera speculare all'undici biancorosso, schierandoli con il 4-3-2-1. Tra i pali ci sarà Semper, mentre la difesa, da destra verso sinistra, dovrebbe essere composta da Hefti, Dragusin, Bani e dall'ex Sabelli. A centrocampo, in regia, potrebbe essere proposto Badelj con Strootman e Frendrup ma non sono da escludere le candidature di Jagiello e Sturaro. In attacco, Aramu e Gudmundsson dovrebbero muoversi alle spalle dell'unica punta Coda.

Bari-Genoa: probabili formazioni

BARI (4-3-2-1): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho, Botta; Cheddira. All. Mignani

GENOA (4-3-2-1): Semper; Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli; Strootman, Badelj, Frendrup; Aramu, Gudmundsson; Coda. All. Gilardino

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Preti - Del Giovane

IV: Camplone

VAR: Di Paolo

AVAR: De Meo

Bari-Genoa: dove vederla in tv e in streaming

Bari-Genoa, partita della 19ª giornata di Serie B in programma alle 20:30 allo Stadio San Nicola, verrà trasmessa su in streaming su Dazn e in televisione su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251). Si potrà assistere al match anche in streaming su Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.