Bari, saluta anche Gigliotti: va al Crotone a titolo definitivo

Un altro movimento in uscita per il Bari che ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Guillaume Gigliotti al Crotone. Il difensore franco-argentino era un altro dei calciatori che non ha trovato spazio dall'inizio di questa stagione (appena una presenza da subentrante in Coppa Italia ad agosto).

Gigliotti lascia il capoluogo pugliese dopo 27 apparizioni. In rossoblù ritroverà Andrea D'Errico, anche lui trasferitosi ai pitagorici durante questa sessione d mercato. "La prima parola che mi viene in mente è GRAZIE… - ha scritto sul suo profilo Instagram il difensore che aveva già militato nel Crotone nella stagione 2019-2020 -. Non doveva finire così perché ho dato tutto per questa maglia ma purtroppo fa parte del gioco !!!! Vorrei ringraziare tutta la gente che lavora per la SSC BARI e sopratutto quelli che sono dietro le quinte !!! È stato un onore per me indossare quella maglia e spero di vedere il Bari dove merita di essere il prima possibile !!! E sopratutto grazie ai ragazzi per quello che hanno fatto per me ! In bocca al lupo a tutti ! Un abbraccio….Vi voglio bene".