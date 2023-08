Bari, ufficiale l'arrivo in prestito di Ilias Koutsoupias

Il giorno dopo il pareggio senza reti nella gara d'esordio col Palermo, il Bari annuncia un altro innesto: si tratta di ?lias Koutsoupias, centrocampista greco che arriva in prestito dal Benevento Calcio.

Nato a Creta il 10 maggio 2001, il centrocampista greco è arrivato a Bari in mattinata e oggi pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento individuale per poi unirsi al gruppo lunedì pomeriggio alla ripresa degli allenamenti.

Figlio d'arte (suo padre Georgios ha giocato come difensore per lo Sturm Graz), Koutsoupias è arrivato in Italia a 16 anni, giocando nei settori giovanili di Virtus Entella e Bologna. Nel 2020 è tornato in Liguria e con i biancazzurri fa il suo esordio in Serie B a ottobre, totalizzando 23 presenze e 4 gol. L'anno successivo ha giocato 22 partite realizzando un gol con la maglia della Ternana prima di passare al Benevento con cui è sceso in campo 19 volte segnando anche qui un gol. Il centrocampista, che ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili elleniche vestirà la maglia numero 26.