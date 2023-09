Koutsoupias: "A Bari per vincere. Squadra forte, possiamo lottare per traguardi importanti"

Ilias Koutsoupias è uno dei volti nuovi del Bari arrivati durante il calciomercato estivo. Il centrocampista greco classe 2001 arrivato in prestito dal Benevento nel primo pomeriggio ha parlato in conferenza stampa, presentandosi meglio.

"Per me venire a Bari è un orgoglio - ha esordito -. Quando è arrivata l'offerta non c'era da valutare se venire qui o andare altrove, ci sono una società e una piazza importanti. Era una scelta facile".

Dire sì al club biancorosso è stata una decisione figlia della sua voglia di crescere: "Ho scelto il Bari per l'ambizione di vincere, la stessa che ho io. Ho fatto tre stagioni di B ma non mi sono mai avvicinato a vincerla. Spero di riuscirci quest'anno. Il fatto di venire a Bari mi dà questa possibilità. Ce la metteremo tutta".

Così come il Bari, deluso dall'epilogo della finale persa col Cagliari, Koutsoupias ha voglia di rifarsi dopo la retrocessione patita col Benevento: "C'è voglia di riscatto dopo l'anno scorso, non ho fatto come avrei voluto. Sono venuto a Bari con ancora più ambizioni e voglia di fare meglio".

L'impatto con la realtà barese è stato positivo: "I miei compagni mi hanno accolto benissimo dal primo giorno. L'ambientamento è stato facile. In campo pure, in tanti della squadra hanno già lavorato con il mister, è più semplice in una situazione del genere ambientarsi, capire il ruolo e ciò che devo fare in campo. Ci aiutiamo tutti, siamo compatti, vogliamo far bene e raggiungere obiettivi importanti".

Koutsoupias non è il primo calciatore greco nella storia del Bari: "Sapevo di altri giocatori greci che hanno giocato qui. La nazionale? È un obiettivo personale che ho, la speranza è che partendo da qui, facendo bene con la squadra, possa arrivare una chiamata della nazionale maggiore. Un mio sogno da quando sono bambino, come penso lo sia per tutti i calciatori. Non aspetto altro, sarebbe un onore indossare quella maglia".

Dal Benevento proviene anche Acampora, uno degli altri nuovi acquisti, arrivato l'ultimo giorno di mercato: "In quei giorni l'ho sentito, e chiaramente gli ho parlato bene di Bari e dell'ambiente. Lui era già contentissimo. Abbiamo entrambi voglia di riscatto. Conoscendo Gennaro so che anche per lui è così. Lui è un giocatore forte, ha voglia di lavorare, si mette a disposizione della squadra. Ci può dare una grossissima mano, è un giocatore molto forte".

Sulle sue condizioni fisiche: "Sono arrivato un po' dopo, sfrutterò la sosta come altri compagni che sono arrivati più tardi. La prima partita col Cittadella ho sofferto fisicamente, non giocavo una gara intera da maggio. Parlandone anche col mister abbiamo detto che mi devo gestire meglio. Con la Ternana stavo meglio, ho retto tutta la partita, lavorando posso farmi trovare pronto, spero già dopo la sosta".

Koutsoupias ha chiarito anche il ruolo che predilige in campo: "Sono una mezz'ala offensiva, posso fare entrambe le fasi, mi piace inserirmi in avanti partendo da dietro. Posso giocare indifferentemente a destra o a sinistra. Non era scontato che il mister mi desse subito l'opportunità di giocare dall'inizio. Lo ringrazio, cercherò di ripagare la fiducia della società e del mister. Ce la metterò tutta".

Secondo il centrocampista greco il Bari in cui è arrivato è una squadra di vertice: "Si tratta di una grande squadra in una grande piazza, l'anno scorso è arrivata a un soffio dalla Serie A. Dall'interno vedo una squadra forte, che si aiuta. Lavorando tutti insieme, seguendo il mister possiamo raggiungere traguardi importanti".

In 66 presenze in Serie B Koutsoupias ha segnato solo 5 gol, da lui ci si aspetta un crescita in tal senso: "Abbiamo attaccanti validi che hanno fatto la categoria facendo tanti gol. I gol devono arrivare da tutti, anche dai centrocampisti, bisogna creare le condizioni giuste per far gol. Non sono preoccupato, vedendo la squadra so che i gol arriveranno".

Infine a Koutsoupias è stato chiesto quanto influisca l'essere a Bari in prestito secco: "Non ci penso, sono venuto qui per dare una mano alla squadra, fare meglio. Finirà l'anno e poi vedremo il da farsi quando sarà il momento".