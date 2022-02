Bari in ritiro dopo la sconfitta interna col Campobasso

Serie C Girone C

Il Bari andrà in ritiro dopo la sconfitta con il Campobasso, secondo ko casalingo di fila dei biancorossi che hanno visto ridursi il proprio vantaggio sul Catanzaro a 4 punti. Soltanto 11 i punti collezionati nel 2022 sui 21 a disposizione.

"Dopo una sconfitta del genere non ci sono parole, bisogna soltanto chiedere scusa alla città e parlare poco. Abbiamo avuto la testa altrove. Non si può rischiare di fare due gol per inerzia, non si può perdere con una squadra per salvarsi, ed è la seconda volta. La squadra da stasera sarà in ritiro per ritrovarsi. Ho detto ai ragazzi cheanche quando si perde bisogna saperlo fare. Rigiochiamo tra poco per fortuna".

"Col Messina avevamo fatto una gara discreta, persa in contropiede che noi subiamo spesso perché teniamo il pallone - ha aggiunto Polito -. Questa sconfitta è pesante e sono il primo a vergognarsene. Qualcosa non va, forse la squadra ha pensato già di fare un altro campionato ma siamo in Serie C. Gli avvoltoi ci aspettano al varco. Vi garantisco che la squadra risponderà con grande orgoglio, conosco i ragazzi. Questo è il momento peggiore ma arriveremo all'obiettivo".