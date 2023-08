Brutte notizie per il Bari: gli esami confermano la rottura del crociato per Ménez

Non è partita bene l'avventura di Jérémy Ménez a Bari. Il calciatore francese, toccato duro nella partita contro il Palermo dopo essere subentrato al 60' ha riportato la rottura del legamento crociato. Confermati i timori successivi al triplice fischio della gara pareggiata dai biancorossi in 9 vs 11 contro i siciliani.

"SSC Bari - si legge nella nota del club - comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Jérémy Ménez, per valutare l’entità dell’infortunio incorso durante la sfida contro il Palermo di venerdì scorso, hanno confermato la diagnosi clinica di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico".

Trattandosi della peggior diagnosi possibile per il calciatore francese si profila un lungo stop, con tempi di recupero che potrebbero permettergli di tornare a disposizione solo nella primavera del 2024. Questo infortunio ovviamente cambia le strategie di mercato del Bari, con Ciro Polito che molto probabilmente si vedrà costretto a trovare un'alternativa nel ruolo, oltre a dover continuare nella sua opera di completamento della rosa a disposizione del tecnico Mignani.