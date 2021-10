Bari, tegola Di Cesare: infortunio più lungo del previsto per il capitano. Noie anche per Marras

Il Bari si lecca le ferite dopo la brutta battuta d'arresto sul campo del Francavilla, primo ko in campionato per i biancorossi che restano comunque al comando del Girone C con 4 punti di vantaggio sul Catanzaro, secondo in classifica e prossimo avversario dei galletti.

Il derby con i biancazzurri è stato pesante non solo sul piano del risultato, ma anche dell'infermeria, visto che il Bari ha perso per infortunio il suo capitano Valerio Di Cesare per cui gli esami strumentali hanno rivelato un problema al ginocchio che verosimilmente lo terrà fuori abbastanza a lungo. Fastidi al ginocchio, ma di entità più lieve anche per Mauel Marras, che non era stato convocato per la sfida con la Virtus.

Bari: infortunio al ginocchio destro per Di Cesare

"SSC Bari - si legge nella nota del club - comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Valerio Di Cesare per valutare l’entità dell’infortunio che lo ha costretto all’uscita anticipata nel corso della sfida contro la Virtus Francavilla, hanno evidenziato una lesione di grado severo del legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Manuel Marras ha subito una distrazione del legamento collaterale interno del ginocchio destro; il calciatore ha ripreso il lavoro di recupero in campo.