Bari, altra tegola: rottura del crociato per Koutsoupias

Brutte notizie per il Bari, che deve fare i conti con un altro grave infortunio: Ilias Koutsoupias ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Verdetto impietoso per il centrocampista greco, costretto ad abbandonare anzitempo la seduta d'allenamento dello scorso martedì dopo un contrasto e uscito dal campo urlando di dolore. Altra tegola per il club biancorosso che all'inizio di questa stagione aveva già perso per lo stesso tipo di infortunio Jérémy Ménez (ora rientrato in gruppo) e Raffaele Maiello (vicino al rientro). Considerato anche l'nteressamento del menisco esterno, la stagione per la mezzala ellenica arrivata in prestito la scorsa estate dal Benevento può considerarsi conclusa e ciò vuol dire che anche le strategie di mercato del ds Ciro Polito potrebbero ora subire dei cambiamenti.

Koutsoupias, crociato ko: la nota del Bari

"SSC Bari - si legge nella nota pubblicata dal club biancorosso - comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il centrocampista greco Ilias Koutsoupias, per valutare l’entità dell’infortunio incorso durante la seduta di allenamento dello scorso 9 gennaio, hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro con interessamento del menisco esterno. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico".