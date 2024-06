Bari, si verso la fumata bianca per il nuovo ds: atteso l'annuncio di Magalini

Il nuovo corso della SSC Bari sembra ormai pronto ad iniziare. Verosimilmente nella giornata di lunedì dovrebbe diventare ufficiale l'accordo tra il club biancorosso e Giuseppe Magalini, dirigente che ha trascorso le ultime due stagioni lavorando per il Catanzaro.

Dopo una promozione dalla Serie C e il raggiungimento della semifinale play-off di B nella stagione appena conclusa, il ds veronese sembra ormai convinto di accettare la proposta dei De Laurentiis per ereditare il ruolo che negli ultimi tre anni è stato ricoperto da Ciro Polito, esonerato il 4 giugno scorso.

Alcune indiscrezioni parlano di un Magalini intenzionato a portare con sé anche Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro che è già stato alla guida dei Galletti nella stagione 2019-2020, ma questa ipotesi è al momento molto difficile, poiché il presidente dei calabresi Noto, è intenzionato a far rispettare l'ultimo anno di contratto al mister abruzzese. Altri profili per la panchina che potrebbero arrivare con Magalini, il quale dovrebbe essere affiancato da Valerio Di Cesare in qualità di responsabile dell'area tecnica, sono quelli di Roberto D'Aversa e Filippo Inzaghi.