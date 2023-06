Bari, ipotesi triangolare amichevole al San Nicola con Salernitana e Juve

In casa Bari si attendono ancora notizie per quanto riguarda la ripartenza in vista dell'inizio della stagione 2023-2024 (ieri a Roma c'è stato l'incontro tra il presidente Luigi De Laurentiis e il direttore sportivo Ciro Polito).

Presto verranno sciolte le riserve sul futuro del tecnico Michele Mignani anche se le sensazioni indicano che si andrà avanti con colui che ha guidato i Galletti alla promozione dalla C alla B, e che alla prima annata tra i cadetti è arrivato terzo, arrendendosi solo in finale play-off contro il Cagliari. In seguito verranno comunicati obiettivi e strategie di mercato, con una squadra che andrà in gran parte rifondata tra calciatori in scadenza, fine prestito e possibili ritiri.

L'11 luglio a Como ci sarà il sorteggio del calendario (che per la prima volta sarà asimmetrico anche in B), qualche giorno più tardi la squadra biancorossa partirà per il ritiro dove affronterà le prime gare amichevoli (ancora da definire). L'inizio del nuovo campionato di Serie B è previsto il 19 agosto, ma prima ci sarà il debutto in Coppa Italia.

In tema di amichevoli, come riportato da Il Mattino, sembra profilarsi la possibilità di un triangolare di prestigio al San Nicola tra Bari, Salernitana e Juventus da giocare ad agosto (le possibili date sono l'8 oppure il 9 agosto). Un