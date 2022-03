Bari-Juve Stabia, le pagelle: Antenucci ancora una volta risolutivo, Mallamo imbrigliato

Serie C Girone C

La ventesima vittoria in campionato del Bari, sempre più solo in testa alla classifica del Girone C di Serie C, spinge i biancorossi ancora più vicino al traguardo promozione.

I tre punti ottenuti contro la Juve Stabia portano la firma di Mirco Antenucci, autore del gol che ha risolto la contesa in favore della squadra di Mignani, ma sono anche il frutto di una prestazione di squadra solida contro un avversario quadrato e tutt'altro che rinunciatario.

I migliori Today

Antenucci 7: Il sedicesimo centro in stagione è di quelli che vale tanto perché porta tre punti. Nel primo tempo sembra un po' estraniato dal gioco, in realtà sta solo prendendo le misure e al primo spazio concessogli colpisce senza appello.

D'Errico 6,5: È in una fase di inerzia assolutamente positiva. Galvanizzato dal gol partita del Ceravolo, nel primo tempo è lui uno dei più pericolosi per il Bari. Nella ripresa cala un po' alla distanza, ma risulta comunque uno dei migliori.

Cheddira 6,5: Dà sempre l'impressione di poter fare meglio l'ultima scelta, sia essa un passaggio o un tiro, ma trova comunque il modo di incidere regalando ad Antenucci un cioccolatino che andava soltanto scartato.

Maita 6,5: Vive un primo tempo non semplice, coinvolto nella forte pressione degli avversari, nella ripresa però il suo dinamismo e la sua qualità emergono per distacco.

Terranova 6,5: Il clean sheet, oltre che delle parate di Polverino, è anche merito della sua grande concentrazione difensiva. Sfiora anche il gol col punteggio sullo 0-0, soltanto un gran riflesso di Dini gli dice di no.

I peggiori Today

Mazzotta 5,5: Non commette sbavature ma dà sempre l'impressione di osare poco sulla sua fascia, arrivando raramente al traversone.

Mallamo 5,5: Impiegato da trequartista al posto di Botta, è parso meno in palla del solito, ma va anche sottolineata la buona prova difensiva della Juve Stabia che ha reso molto difficile trovare gli spazi.

Bari-Juve Stabia 1-0: pagelle e tabellino

BARI (4-3-3): Polverino 6; Celiento 6 (86' Pucino sv), Gigliotti 6, Terranova 6, Mazzotta 5,5; Maita 6, Maiello 6, D’Errico 6,5 (86' Bianco sv); Mallamo 5,5 (76' Scavone sv), Antenucci 7 (82' Paponi sv), Cheddira 6,5 (76' Simeri sv). A disp.: Plitko, Botta, Lambiase, Misuraca, Rana, Daddario. All. Mignani 6,5.

JUVE STABIA (4-3-3): Dini 6,5; Donati 6 (82' Peluso sv), Troest 5,5, Caldore 5,5, Panico 6; Altobelli 6, Davì 6 (57' Scaccabarozzi 6), Schiavi 6,5; Bentivegna 6 (57' Della Pietra 5,5), Eusepi 5 (72' Evacuo sv), Stoppa 6 (82' Ceccarelli sv). A disp.: Russo, Tonucci, De Silvestro, Dell'Orfanello, Erradi, Guarracino, Esposito. All. Novellino 6.

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Basile - Tomasello Andulajevic

IV: Luongo

Note - ammoniti Mallamo, Celiento (B), Davì, Caldore (J). Recupero: 1' pt, 4' st. Spettatori: 8145 (7715 paganti, 430 abbonati, 78 tifosi ospiti)