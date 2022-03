Bari-Juve Stabia 1-0: basta Antenucci, i biancorossi vincono ancora

Serie C Girone C

Terza vittoria di fila per il Bari, che ha sconfitto 1-0 la Juve Stabia nel match del 32° turno di Serie C. L'ultimo turno infrasettimanale del campionato è stato deciso da Mirco Antenucci con un gol appena iniziata la ripresa .

Grazie a questi 3 punti la squadra guidata da Michele Mignani, in testa al Girone C di Serie C con 68 punti, mantiene immutato il vantaggio di 10 lunghezze sul Catanzaro, vittorioso sul campo del Messina.

Un altro passo importante verso la promozione, ora che alla fine mancano 6 partite, ottenuto dopo un inizio spavaldo da parte degli ospiti. Col passare dei minuti, però, i biancorossi hanno preso il controllo della partita e in avvio di ripresa hanno sbloccato il punteggio con il solito Antenucci.

Davanti ai galletti c'è ora un'altra settimana di lavoro in cui lo staff medico farà il possibile per restituire al tecnico almeno qualcuno dei 6 indisponibili di stasera (tornerà sicuramente Di Cesare, dopo la squalifica) per la trasferta sul campo dell Vibonese, in programma domenica pomeriggio alle 14:30.

Bari-Juve Stabia: la cronaca

Nel Bari confermate le anticipazioni della vigilia con la sola eccezione di Celiento sulla corsia destra preferito a Pucino, appena recuperato. Al 3' clamorosa doppia occasione per la Juve Stabia: calcio d'angolo battuto sul primo palo, Polverino esce male e il pallone finisce a Bentivegna che calcia addosso a Stoppa, poi ci prova Troest che però non inquadra lo specchio divorandosi un gol fatto. La reazione del Bari è affidata a un'accelerazione di Cheddira, chiuso in corner ma al 6' è ancora la squadra ospite a provare la conclusione con Bentivegna, servito da Eusepi, para Polverino. La prima vera chance dei galletti nasce anch'essa dagli sviluppi di un calcio d'angolo con Terranova che colpisce a botta sicura ma trova il pronto riflesso di Dini, l'azione poi sfuma per offside. Dopo un avvio di marca gialloblu, il Bari prova a guadagnare campo mantenendo il possesso del pallone ma la squadra di Novellino si difende con determinazione chiudendo bene gli spazi. Vicino al vantaggio il Bari al minuto 36': palla messa in mezzo da Celiento dal fianco destro, Schiavi cicca l'intervento e favorisce a D'Errico, che calcia di prima intenzione ma trova l'opposizione di Dini, ancora attento. Al 43' ci prova ancora D'Errico, questa volta col destro dopo essersi aggiustato il pallone, Dini fa ancora una volta buona guardia. Si conclude così il primo tempo, con le squadre ancora sullo 0-0.

La ripresa inizia senza sostituzioni e al Bari bastano poco meno di due giri d'orologio per sbloccare il risultato: bellissimo pallone filtrante di Cheddira per il 7 biancorosso che si ritrova a tu per tu con Dini, freddato con un implacabile piattone destro. Centro numero 16 in campionato per l'attaccante molisano. Al 56' sullo stesso asse, nasce un'altra conclusione di Antenucci dal limite dell'area, in questo caso però la sfera si perde alta sopra la traversa. Ultimo quarto d'ora di gara per Simeri e Scavone, dentro al posto di Cheddira e Mallamo. La Juve Stabia prova a farsi vedere in avanti in maniera assai sporadica: all'81' tentativo in rovesciata da parte del neoentrato Evacuo fuori bersaglio. Nel finale spazio anche per Bianco e Pucino al posto di D'Errico e Celiento.

Bari-Juve Stabia: il tabellino

BARI (4-3-3): Polverino, Celiento (86' Pucino), Gigliotti, Terranova, Mazzotta; Maita, Maiello, D’Errico (86' Bianco); Mallamo (76' Scavone), Antenucci (82' Paponi), Cheddira (76' Simeri). A disp.: Plitko, Botta, Lambiase, Misuraca, Rana, Daddario. All. Mignani.

JUVE STABIA (4-3-3): Dini; Donati (82' Peluso), Troest, Caldore, Panico; Altobelli, Davì (57' Scaccabarozzi), Schiavi; Bentivegna (57' Della Pietra), Eusepi (72' Evacuo), Stoppa (82' Ceccarelli). A disp.: Russo, Tonucci, De Silvestro, Dell'Orfanello, Erradi, Guarracino, Esposito. All. Novellino.

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Basile - Tomasello Andulajevic

IV: Luongo

Note - ammoniti Mallamo, Celiento (B), Davì, Caldore (J). Recupero: 1' pt, 4' st. Spettatori: 8145 (7715 paganti, 430 abbonati, 78 tifosi ospiti)