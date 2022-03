Bari-Juve Stabia, le probabili formazioni: assenti in sei, ballottaggio Botta-Mallamo

Serie C Girone C

La Serie C torna in campo per l'ultimo turno infrasettimanale della stagione. Per l'occasione, il Bari sarà nuovamente di scena al San Nicola dopo il blitz di Catanzaro che potrebbe aver dato una spallata decisiva al campionato, questa volta per affrontare la Juve Stabia (calcio d'inizio ore 21).

Contro le vespe, allenate dal veterano Novellino, si preannuncia tutt'altro che una passeggiata nonostante i 23 punti di differenza tra le due squadre: all'andata i campani furono i responsabili del secondo ko stagionale dei galletti e anche in questo momento della stagione vengono da due vittorie consecutive, in trasferta col Messina, e in casa, nel derby contro la Turris. Il Bari dovrà perciò dimostrare di aver smaltito l'euforia per il prestigioso successo di domenica e pur con qualche assenza, cercare di ottenere un altro risultato importante per il traguardo promozione.

Precedenti Bari-Juve Stabia

Tra Bari e Juve Stabia esistono 9 precedenti ufficiali, avvenuti tra Serie B e Serie C. Nel testa a testa sono in vantaggio i galletti con 4 vittorie contro 3 successi delle Vespe e 2 pareggi. Ottima la tradizione del Bari in casa, dove in 4 precedenti si contano 3 vittorie e 1 pari.

In questa stagione le due compagini si sono già incontrate nel girone d'andata, lo scorso 6 novembre alla 13ª giornata. In quell'occasione, al Menti, il Bari fu sconfitto 1-0 da un calcio di rigore trasformato da Eusepi.

L'ultimo precedente al San Nicola, invece, risale allo scorso campionato (8 novembre 2020) e coincise con una vittoria 2-0 per i biancorossi, firmata dalle reti di Montalto e Antenucci.

Come arriva il Bari

Biancorossi incerottati dopo il blitz di Catanzaro. Oltre allo squalificato Di Cesare, non saranno a disposizione Belli, Citro, Frattali, Galano e Ricci, fermati da problemi fisici. Mignani, in compenso, recupera Celiento (al rientro dalla squalifica) e Pucino. Tra i convocati anche Botta che a Catanzaro era uscito anzitempo. In porta conferma per Polverino, in difesa Pucino dovrebbe riprendere il suo posto a destra (qualora non fosse pronto, in quel ruolo verrebbe riproposto Celiento), Terranova e Gigliotti saranno i centrali con Mazzotta a sinistra. A centrocampo non dovrebbero variare Maiello più Maita e D'Errico. Dietro le punte, Antenucci e Cheddira, potrebbe esserci spazio per Mallamo con Botta pronto a subentrare a gara in corso.

Come arriva la Juve Stabia

Walter Novellino ha convocato 25 giocatori per la trasferta pugliese. Cinaglia è l'unico indisponibile per le Vespe. I gialloblu dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3, con Dini tra i pali, Donati, Troest, Caldore e Panico a comporre la linea difensiva. A centrocampo, dove Davì dovrebbe agire da play, dovrebbero esserci anche Altobelli e Schiavi, mentre in attacco a supporto di Eusepi agiranno probabilmente Stoppa e Bentivegna.

Bari-Juve Stabia: le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Polverino; Pucino, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Maita, Maiello, D'Errico; Mallamo; Antenucci, Cheddira. All. Mignani.

JUVE STABIA (4-3-3): Dini; Donati, Troest, Caldore, Panico; Altobelli, Davì, Schiavi; Bentivegna, Eusepi, Stoppa. All. Novellino.

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Basile - Tomasello Andulajevic

IV: Luongo

Bari-Juve Stabia: dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Bari e Juve Stabia in programma alle 21:00 verrà trasmessa in esclusiva da Eleven Sports, broadcaster ufficiale della Serie C e sarà visibile su smart tv o dispositivi mobili attraverso l'app dedicata, o in streaming da computer e notebook.