Bari: l'amichevole con l'Equipe Campania finisce 8-0

Nel pomeriggio il Bari ha giocato la terza amichevole del ritiro estivo, superando 8-0 l'Equipe Campania, formazione composta da calciatori svincolati in attesa di trovare squadra.

L'undici scelto da Longo è lo stesso delle prime due uscite: 3-4-2-1 con Pissardo tra i pali, Pucino, Vicari e Obaretin a comporre il terzetto difensivo, Maiello e Benali in mediana con Favasuli e Dorval sugli esterni. In attacco Sibilli e Sgarbi in appoggio a Scheidler.

Nella ripresa il tecnico biancorosso ha ruotato gli interpreti schierando questo undici: Pellegrini, Matino, Astrologo, Zuzek, Oliveri, Faggi, Maita Ricci, Manzari, Bellomo, Akpa-Chukwu. Nei secondi 45' €ono arrivate altre quattro reti siglate da Ricci, Manzari, Oliveri e Akpa-Chukwu.

Marcatori: 13' Scheidler (B), 15' Dorval (B), 37' Favasuli (B), 41' Sibilli (B), 70' Ricci (B), 71' Manzari (B), 75' Oliveri (B), 76 Akpa-Chukwu ( B)