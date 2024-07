Bari, Lasagna è a Roccaraso. Risoluzione per Simeri, Colangiuli e Lops via in prestito

Kevin Lasagna, primo rinforzo over del mercato estivo del Bari, ha raggiunto il ritiro di Roccaraso nel primo pomeriggio per firmare e mettersi da subito a disposizione di Moreno Longo.

L'attaccante, che compirà 32 anni il 10 agosto, arriva in prestito dall'Hellas Verona con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Il club biancorosso dovrebbe coprire un terzo dell'ingaggio del calciatore, mentre il resto sarà a carico degli scaligeri. È il sesto volto nuovo dopo Favasuli, Obaretin, Sgarbi, Oliveri e Manzari. Da capire se sarà possibile vederlo già all'opera nell'amichevole di domani con l'Equipe Campania, o se come è stato per Oliveri e Manzari, dovrà prima mettersi in pari atleticamente col resto dei compagni.

Intanto il ds Magalini è a lavoro anche su altre operazioni: per la porta resta viva la pista che porta a Boris Radunovic del Cagliari (con cui ballano anche i nomi del greco Pantelis Hatzidiakos e di Gastón Pereiro) ma non tramonta l'interesse per Adrian Semper del Como. L'altro profilo per l'attacco che piace al Bari è quello di Luca Moro, ma al momento i dialoghi con il Sassuolo non hanno prodotto sviluppi.

Simeri saluta, Colangiuli e Lops al Sorrento

Per un attaccante che arriva, un altro che va, sebbene non facesse parte del progetto: nel primo pomeriggio è arrivata l'ufficialità della risoluzione consensuale con Simone Simeri, calciatore che era sotto contratto con i biancorossi dal 2018, e che è stato tra i protagonisti del ritorno tra i professionisti dei Galletti. La sua esperienza nel capoluogo pugliese si conclude dopo 102 presenze con 28 gol e 17 assist. Ripartirà dalla Serie D con la maglia della Folgore Caratese, già indossata nella stagione 2016-2017.

"Ti ho sposata quando nessuno ci credeva, - ha scritto l'attaccante in un post di commiato su Instagram - tutti mi davano del pazzo, ti ho amata dal primo giorno in cui ho messo piede in città, in mezzo a mille difficoltà ne siamo usciti fuori alla grande!! Oggi sei bella , fai invidia a tutti e tutti vorrebbero starti vicina come d’altronde ancora avrei voluto io. I matrimoni finiscono ma l’amore no. Ti ho amato , ti amo e ti amerò per sempre. Ho scelto questa questa foto perché è stata la prima gioia che ci siamo regalati.Che ricordo ancora come se fosse ieri. Addio bari giocato, arrivederci Bari città".

Ufficializzati anche altri due movimenti in uscita che riguardano Davide Colangiuli e Francesco Lops: i due 2005 si trasferiscono in prestito al Sorrento, in Serie C.