Bari-Latina, le pagelle: Antenucci e Paponi ancora decisivi, bene anche Frattali e Maita

Serie C Girone C

Contro il Latina non si è visto il Bari più convincente della stagione ma proprio per questo motivo il successo per 3-1 ottenuto in casa contro i pontini assume un valore ancora più importante.

Sulla carta la sfida con i nerazzurri sembrava ampiamente alla portata dei galletti che però hanno faticato molto fino al gol, soffrendo la compattezza e le ripartenze laziali. Dopo il sigillo di Antenucci il Bari ha preso metri e fiducia ma ciò non è bastato per impedire il ritorno del Latina a inizio secondo tempo.

Per fortuna, la squadra di Mignani ha avuto la capacità di replicare quasi immediatamente con Paponi e quando poi il Latina si è disunito alla ricerca del pari ha colpito ancora con Marras.

I migliori Today

Antenucci 7: Quattro gol nelle ultime tre partite il bottino dell'attaccante molisano che sembra aver ritrovato la verve dei giorni migliori. Ha il merito di aprire lo score facendosi trovare pronto sull'assist di Paponi, compagno di reparto con cui sta dimostrando di intendersi a meraviglia.

Paponi 7: Contributo importante alla causa biancorossa per l'ex Padova che alla seconda da titolare risulta ancora decisivo regalando ad Antenucci l'assist per l'1-0 e realizzando lui stesso la rete del 2-1.

Maita 6,5: Giganteggia a centrocampo dove oltre a smistare con sapienza il pallone, si distingue per delle aggressioni alte utilissime per rubare il pallone agli avversari e creare loro grattacapi.

Frattali 6,5: Come spesso gli accade viene sollecitato di rado ma quando è chiamato in causa risponde sempre presente. In avvio di ripresa non può nulla su Di Livio ma nega il 2-2 a Jefferson con un intervento prodigioso.

Botta 6,5: Ispirato anche contro i pontini, ci prova con un paio di soluzioni personali e diventa decisivo quando pennella sulla testa di Paponi il cross per il gol del nuovo vantaggio biancorosso.

Marras 6,5: Recuperato dopo aver smaltito l'attacco influenzale che l'aveva messo ko per il derby con l'Andria, entra e lascia il segno sul match chiudendo definitivamente la contesa.

Bari-Latina 3-1: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Frattali 6,5; Pucino 6,5, Celiento 6, Terranova 6, Mazzotta 6 (Ricci sv); Scavone 6 (69' Mallamo sv), Maita 6,5, D'Errico 6 (Bianco); Botta 6,5; Antenucci 7 (90'+1 Belli sv), Paponi 7 (69' Marras 6,5). A disp.: Polverino, Gigliotti, Bianco, Simeri, Cheddira, Citro, Lollo, Di Gennaro, Ricci. All. Mignani 7.

LATINA (3-5-2): Cardinali 5,5; Carissoni 5, Giorgini 5,5, Esposito 5; Ercolano 5,5 (85' Teraschi sv), Amadio 6, Di Livio 6,5, Tessiore 6 (74' Barberini sv), Nicolao 6 (55' De Santis 6); Carletti 6 (85' Rosseti sv), Sane 5 (55' Jefferson 5). A disp.: Ciammaruconi, Alonzi, Marcucci, Celli, Atiagli, D’Aloia, Rossi. All. Di Donato 6.

Arbitro: Fiero di Pistoia

Assistenti: Pascali – Stringini

IV: Grasso

Marcatori: 31' Antenucci (B), 49' Di Livio (L), 55' Paponi (B), 89' Marras (B)

Note - ammoniti Maita, Paponi, Scavone (B), Esposito, Giorgini, Di Livio (L). Recupero: 1' pt, ' st.

Spettatori: 6.762 (2044 mini abbonamenti, 76 tifosi ospiti)